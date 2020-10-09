Временная администрация Риги платила работникам доплаты, почти равные зарплате
Foto: LETA

Временная администрация Рижской думы платила своим работникам и и. о. исполнительного директора Ивете Залпетере щедрые доплаты в размере второй зарплаты, а на прощание выплатила премии в размере 100% от зарплаты, выяснило агентство LETA.

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Затлепетере, которая начала работать с 31 марта, получала в месяц 2353 евро до уплаты налогов. С 7 апреля ей в соответствии с законом о вознаграждении должностных лиц государственных и муниципальных учреждений ей установлена доплата за дополнительную работу в размере 30% от месячной зарплаты, то есть 706 евро в месяц. С 1 июня в соответствии с тем же законом установлена специальная доплата в размере 70% от оклада, или 1647 евро в месяц.

Доплаты получали также руководитель бюро временной администрации Мартиньш Дамбергс, советник по общественным отношениям Яна Енткус, сотрудница бюро Велта Феодорова и др.

Как заявили агентству LETA в Рижской думе, доплаты выплачивались по закону. Также в думе напомнили, что работники госучреждений получают меньше, чем занятые в частном секторе, и доплаты используются для мотивации квалифицированных работников.

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LETA

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LETA
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