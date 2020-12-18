В соответствии с введенными правительством дополнительными ограничениями для снижения заболеваемости Covid-19 с 21 декабря по 11 января временно будут прекращены занятия по вождению и экзамены в автошколах, сообщила агентству LETA представитель Министерства сообщения Байба Гулбе.

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Это связано с тем, что временно все занятия по интересам и профессиональные программы должны реализовываться удаленно.

Гулбе отметила, что во время занятия по вождению существует повышенный риск заражения, так как занятие длится по меньшей мере час, а клиент и инструктор находятся очень близко друг к другу.