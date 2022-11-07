VSAA разработало калькулятор расчета пособия по болезни и родительского пособия
Foto: LETA

Агентство государственного социального страхования (VSAA) включило в свои электронные услуги два калькулятора, которые позволяют самостоятельно рассчитать пособие по болезни и родительское пособие, сообщила пресс-секретарь ГАСС Ивета Дайне.

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Новая электронная услуга VSAA, доступная на портале услуг государственного управления Latvija.lv, также позволяет убедиться, что работодатель добросовестно платил взносы социального страхования, получить информацию о своей пенсии по старости и смоделировать возможный размер пенсии, используя данные VSAA прогнозы будущей заработной платы.

Заместитель директора VSAA Илзе Андерсоне сообщила, что до конца года будут введены еще две электронные услуги - пользователи смогут самостоятельно рассчитывать ожидаемую сумму пособий по безработице и по беременности и родам.

Также в декабре планируется ввести напоминание людям о запросе пенсии.

На портале www.latvija.lv доступно более 3000 электронных услуг государственного управления.

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