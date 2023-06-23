Все больше профессиональных заболеваний связано со стрессом, диагностировать их сложно

В Латвии уменьшается число погибших на рабочих местах, хотя и остается выше среднего в Европейском союзе (ЕС), говорится в исследовании "Условия труда и риски в Латвии 2019–2021". При этом Институт безопасности труда и здоровья среды Рижского университета им. Страдыня (RSU), проводивший исследование, отмечает рост числа профессиональных заболеваний, связанных со стрессом, пишет портал LSM.lv.

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В ходе опроса работодателей спросили, какова, по их мнению, доля сотрудников в их компании, которые не подвергаются никаким рискам. В прошлом году 27% заявили, что рискам не подвержен никто, однако это не так — любой человек на любой работе подвергается определенному риску. Четверть работодателей, считающих, что потенциального риска для работников нет, ничего не предпринимают для предотвращения или снижения рисков.

Исследование позволяет оценить изменения за достаточно длительный период, так как по многим показателям есть данные с середины 90-х годов. Например, хорошо видно, как со временем уменьшилось количество смертей на рабочем месте — с 76 человек в 1995 году до 38 человек в 2021 году.

Правда, эта тенденция лишь "условно положительная", считает директор Института безопасности труда и здоровья среды RSU Ивар Ванадзиньш. Он считает положительным моментом рост зарегистрированных несчастных случаев на работе, так как только зарегистрированные случаи можно расследовать. Тем не менее и тут мы все еще отстаем от Европы, потому что о многих инцидентах работодатели вообще не сообщают.

Плохой новостью является и ожидаемая вскоре нехватка врачей, которые могут диагностировать профессиональные заболевания. Как в системе здравоохранения в целом, врачи стареют, а молодые на их место не приходят.

Со времен пандемии все больше профессиональных заболеваний связано со стрессом и меняющимися условиями. В эту группу заболеваний входит, например, выгорание. Это опасная тенденция, так как диагностировать и лечить такого рода заболевания значительно сложнее, чем, например, перелом ноги или руки, отмечает Ванадзиньш: "Это очень опасная тенденция на государственном уровне, потому что потеря трудоспособности может быть очень длительной, исход лечения не всегда ясен, предсказуем и положителен. Это не очень хорошая новость для качества рабочей силы и в целом для общественного здравоохранения в Латвии".

Даже специалисты по охране труда считают, что при удаленной работе никакая оценка рисков не нужна. В частности, удаленно работающих никак не инструктируют по безопасности труда и рабочей среде.

Реже всего оценка рисков рабочей среды проводится в рыбном хозяйстве, текстильном производстве и на металлургических предприятиях. Также ничего неизвестно о мелких фермерских хозяйствах — работающие там люди не являются с точки зрения закона такими работниками, которые попадают в поле зрения Государственной инспекции по труду.