Все избранные в Сейм министры отказались от депутатских зарплат

Все четыре члена нынешнего правительства, избранные в Сейм 14-го созыва, отказались от своей зарплаты депутатов Сейма.

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От зарплат отказались премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"), министр иностранных дел Эдгар Ринкевич ("Новое Единство"), министр экономики Илзе Индриксоне (Национальное объединение) и министр культуры Наурис Пунтулис (Национальное объединение).

Янис Патмалниекс ("Новое Единство"), избранный депутатом 14-го Сейма, покинет свою нынешнюю должность руководителя бюро премьер-министра в соответствии с нормами о предотвращении конфликта интересов. Согласно регламенту Сейма, такая должность, несовместимая со статусом депутата, должна быть оставлена в течение месяца со дня утверждения мандата депутата.

Руководитель бюро министра экономики и советник Артурс Бутанс (Нацобъединение), который также был избран депутатом 14-го Сейма, покинет свой пост в министерстве в ноябре.

От зарплаты депутата отказалась и Эвика Силиня ("Новое Единство"), парламентский секретарь премьер-министра.