Все нарушения сотрудников VID будут известны широкой общественности

Служба государственных доходов (VID, СГД) должна информировать общественность о нарушениях, которые совершили ее сотрудники, сказал Латвийскому радио министр финансов Янис Рейрс.

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"Я ожидаю, что в будущем не будут скрываться случаи, которые происходят в VID", — сказал министр.

Рейрс сообщил, что распорядился информировать общество про все случаи нарушений в VID.

Если не информировать общество о выявленных в VID нарушениях, учреждение не сможет их искоренить. Также, по словам министра финансов, VID должна больше прислушиваться к мнению предпринимателей, в том числе к тому, что проводятся заказные налоговые аудиты. "Сигналы о том, что проходят заказные проверки, я получаю с первого дня на своей должности", — сказал Рейрс, добавив, что VID почти удалось его убедить, что это не так.

Министр подчеркнул, что VID необходим конкретный план действий, и на этой неделе планируется подробно рассмотреть все выявленные в учреждении нарушения.