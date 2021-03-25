"Все не так уж плохо…" Павлютс описал ситуацию с Covid-19 в Латвии словами Виктора Цоя

Отвечая на вопросы ведущей Валентины Артеменко передачи "Действующие лица" на LR-4 и журналиста портала Delfi Кристины Худенко, министр здравоохранения Даниэл Павлютс не скрывал гордости, что в Латвии заболеваемость падает, в то время как по всей Европе растет. Но призвал не расслабляться — коварный "британский штамм" уже завоевывает и Латвию.

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Сегодняшнюю ситуацию с Covid-19 в Латвии Даниэл Павлютс решил описать "словами поэта и певца Цоя, что все не так уж плохо на сегодняшний день".

Министр оптимистично оценил уровень заболеваемости: "С высшей точки, горки, которая у нас была в первую неделю января, наша страна постепенно, но все-таки движется вниз. Теперь мы находимся ниже среднего европейского уровня, в то время как фактически во всех европейских странах наблюдается рост заболеваемости. Латвия тут приятно отличается, как от соседней Эстонии, где бьют все антирекорды, так и от таких стран, как Франция, Германия, Бельгия и других, где число заболевших растет".

При этом Павлютс отметил, что расслабиться не дает приход новых разновидностей. В первую очередь — британского "кентского" штамма вируса: "Он более агрессивный и инфекционный и очень быстро распространяется по Латвии. По данным наших специалистов, на прошлой неделе он достиг половины из всех новых случаев заболевания. Похоже, что основная масса новых штаммов были завезены в Латвию в районе Нового года в основном из Великобритании. И последних три месяца идет уже местное его распространение. В силу того, что передвижения между странами ограничены, а меры предосторожности усилены".

Еще большую озабоченность министра вызывает появление на прошлой неделе первого анализа с южноафриканским штаммом: "Против него наши теперешние вакцины менее эффективны, хоть и имеют определенную эффективность. Мы проводили специальные меры для выяснения ситуации и предотвращения его распространения. Есть еще около семи случаев угандского вируса в Лиепайском крае, похоже, завезенного опять же из Великобритании, поскольку он "родственник" британского варианта. Мы за ними следим".

Про вакцинацию словами Цоя министр уже не говорил: "К сожалению, мы отстаем от европейских стран в силу того, что у нас огромный дефицит вакцин. Мы используем столько доз, сколько нам привозят".

Подробное интервью министра здравоохранения Даниэля Павлютса читайте завтра на Delfi.