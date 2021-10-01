Все практики семейных врачей включились в процесс вакцинации от Covid-19

В настоящее время все семейные врачи включились в процесс вакцинации от Covid-19 — прививают людей в своих практиках или направляют в прививочные кабинеты медицинских учреждений, с которым практика семейного врача сотрудничает, сообщили в отделе проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По данным отдела, из 1242 практик семейных врачей 776 будут проводить вакцинацию сами, а 466 обеспечат своим пациентам возможность привиться в других лечебных учреждениях.

Если все же жители сталкиваются с проблемами получения вакцины в конкретной практике семейного врача, отдел вакцинации призывает информировать об этом территориальные отделения НСЗ по электронной почте nvd@vmnvd.gov.lv или по телефону. С территориальным отделом Риги и Рижского региона можно связаться по телефону 67201282, Земгале — 63027249, Курземе — 63323471, Видземе — 64772301, Латгале — 65422236.

Как сообщалось, с 1 октября все практики семейных врачей должны участвовать в процессе вакцинации от Covid-19.