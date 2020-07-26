Все пять зараженных Covid-19 гастарбайтеров из Узбекистана были выявлены в Риге

Из 13 выявленых за последние сутки новых случаев заболевания Covid-19 шесть случаев пришлись на Ригу, сообщает агентство LETA. Все пять связанных с приехавшими из Узбекистана гастарбайтерами также были выявлены в Риге.

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Пятеро заболевших приехали из Узбекистана, семь являются контактными лицами, по одному заболевшему данные уточняются.

Граждане Узбекистана приехали в Латвию работать, рассказала представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Илзе Арая. Болезнь у них проходит в легкой форме, а вопрос об самоизоляции решается совместно с работодателем, организовавшим их приезд.

Зараженные граждане Узбекистана прибыли в Латвию в конце этой недели. Арая добавила, что их контакты отслеживаются.