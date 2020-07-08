Все работники ресторана Aqua Luna сдадут тест на коронавирус, ресторан временно закрывается

7 июля Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC, ЦПКЗ) сообщил, что в ресторанах Aqua Luna и Riviera побывали больные коронавирусом. После получения этой информации руководство Aqua Luna решило закрыть ресторан до тех пор, пока не получит результаты тестов работников на Covid-19.

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Сразу после получения информации от SPKC были оповещены все работники Aqua Luna. Хотя они контактировали с больными 27 июня и никаких симптомов ни у кого не появилось, все работники сдадут анализ на Covid-19. До получения результатов ресторан будет закрыт.

Представители Aqua Luna подчеркивают, что ресторан регулярно дезинфицируются, а прошлой ночью была проведена дополнительная дезинфеция. Ее провело предприятие BCS, которое специализируется на дезинфекции такого рода.

Как ранее сообщалось, Из-за вспышки Covid-19 Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) призывает следить за своим здоровьем людей, посетивших рестораны Aqua Luna и Riviera в конце июня.

Речь идет о тех, кто вечером 27 июня побывал в Aqua Luna, а вечером 28 июня — в ресторане Riviera, сообщила представитель ЦКПЗ Элина Диминя. В случае возникновения симптомов заболевания эти люди должны связаться с врачом и сдать тест.

Пять из семи случаев, выявленных 6 июля, связаны с частными развлекательными мероприятиями в публичных местах. Речь идет о компании людей в возрасте от 20 до 45 лет, которые вместе проводили время и посещали рестораны и другие публичные места в течение трех дней.

Менеджер ресторана Riviera Ивар Калниньш сообщил агентству LETA, что руководство ресторана узнало о случившемся от ЦПКЗ совсем недавно. Работники ресторана, которые обслуживали гостей в тот день, проинформированы о необходимости пристально следить за своим здоровьем, обращая внимание на любые симптомы заболевания. На данный момент эти сотрудники не отправлены в самоизоляцию, потому что симптомов заболевания ни у кого нет. Руководство ресторана рассмотрит вопрос о том, чтобы отправить всех сотрудников на оплаченный государством тест на Covid-19. Ресторан Riveria продолжает работу, соблюдая требования по ограничению распространения Covid-19.