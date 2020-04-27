Все заболевшие Covid-19 латвийские солдаты выздоровели и вернулись в строй

Латвийская армия успешно справляется с коронавирусом в своих рядах: четверо военнослужащих, у которых ранее тесты показали наличие Covid-19, уже выздоровели и вернулись в строй. Помимо этого, вирус не нарушил и участие солдат Латвии в международных миссиях: они по-прежнему и вылетают на несение службы в других странах, и возвращаются оттуда, рассказал в эфире передачи "900 секунд" телеканала TV3 командир Национальных вооруженных сил (NBS) Леонид Калниньш.

Калниньш подчеркнул, что на данный момент в рядах NBS нет ни одного болеющего коронавирусом. Обеспечен постоянный контроль за состоянием здоровья военнослужащих, каждый день всем измеряют температуру и при наличии малейших симптомов или какого-либо подозрения на Covid-19 солдат немедленно изолируют.

Ранее Калниньш пояснял, что все четверо инфицированных военнослужащих NBS заразились коронавирусом за границей. Состояние заразившихся солдат было стабильным, а симптомы заболевания — легкие. Военнослужащие заразились за пределами Латвии, а симптомы заболевания констатировали у себя, находясь в самоизоляции. После того, как они поняли, что состояние здоровья ухудшилось, военные сдали анализы.

Калниньш указал, что у бойцов NBS, находившихся в самоизоляции, не было контактов с коллегами, поэтому нет оснований полагать, что они могли заразить и других военнослужащих.