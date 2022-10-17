Всем домам в управлении RNP подключили отопление

Завершен процесс подключения отопления в домах, которые находятся под управлением Rīgas Namu pārvaldnieks (RNP). Об этом агентству LETA сообщила представительница предприятия Уна Греневича.

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В домах RNP начали подключать отопление 10 октября, и процесс завершился в конце прошедшей недели.

По опыту RNP, работы по отвоздушиванию и стабилизации систем отопления в домах, находящихся под управлением компании, занимают до двух недель. В некоторых жилых домах этот период может быть дольше и продлиться вплоть до месяца — в случае, если отвоздушивание нужно проводить дважды.

Отвоздушивание занимает больше времени также в тех случаях, если в квартирах проходила несогласованная и несоответствующая отопительной системе перепланировка.

RNP подчеркивает, что дома оборудованы автоматическими теплоузлами, которые реагируют на температуру наружного воздуха. При повышении температуры воздуха до +12 градусов подача тепла прерывается, поэтому можно не беспокоиться о том, что радиаторы становятся холодными при повышении температуры воздуха.

Подключение отопления не означает, что во всех квартирах сразу будет комфортная температура. Для этого необходимо провести стабилизацию системы отопления, которая до сих пор продолжается.