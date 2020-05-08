Вспоминали, как пользоваться инструментами: за время пандемии выросло число травм

Возросло число травм, полученных в результате драк и использования инструментов, сообщили агентству LETA представители Восточной клинической университетской больницы (RAKUS).

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Центр пластической хирургии и хирургии рук на майских выходных каждый день оказывал неотложную помощь шести-восьми пациентам — обычно их бывает меньше. Люди травмируются инструментами, решив наконец-то привести в порядок дом и двор, раз уж выдалось свободное время.

Часто люди давно не пользовались этими инструментами — например, всю зиму, а то и несколько лет — и утратили навыки. В этом случае риск получить травму особенно велик, рассказал исполнительный директор Центра микрохирургии RAKUS Янис Бендикс.

Больница зафиксировала и рост числа травм, нанесенных в драке, в том числе ножом. Как отметил главный хирург больницы Харальд Плаудис, для многих людей количество времени, проведенного дома, коррелирует с количеством алкгоголя. В результате случаются конфликты, которые решаются силовыми методами.