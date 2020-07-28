Вспышка Covid-19 в Гулбенском крае: муниципальные учреждения переведены на удаленную работу

Из-за вспышки Covid-19 в в Гулбенском крае работа местных муниципальных учреждений будет ограничена на 2 недели до 12 августа, а затем в зависимости от ситуации будут приняты дальнейшие решения. Об этом сообщает LETA.

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Муниципальные учреждения переведены на удаленную работу, и при необходимости личной встречи нужно записаться на нее по телефону.

На ближайшие две недели ограничены также организованные самоуправлением спортивные и культурные мероприятия, сообщил мэр Гулбенского края Нормунд Аудзишс.

Аудзишс рассказал, что первый случай Covid-19 в крае был выявлен 22 июля, а через несколько дней заболели уже восемь человек. Вчера была созвана комиссия по гражданской обороне, и из опасений, что заболеваемость может выйти из-под контроля, решено было ввести усиленные меры безопасности.

Губенское самоуправление предлагает и другим находящимся в Гулбенском крае учреждениям и компаниям, а также организаторам общественных мероприятий оценить необходимость очного обслуживания клиентов в течение ближайших двух недель.

Муниципалитет призывает каждого жителя Гулбенского края соблюдать дистанцию в общественных местах, регулярно мыть и дезинфицировать руки, без особой необходимости не посещать общественные места и и скачать приложение "Останови Covid".

Как сообщалось, с 22 по 27 июля в Гулбенском крае было выявлено восемь случаев Covid-19.