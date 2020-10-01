Вспышка коронавируса на металлообрабатывающем предприятии под Олайне: 14 работников на карантине

Олайнскому самоуправлению известно о 14 заболевших "Covid-19" работниках ESP European Steel Production, сообщили агентству LETA в самоуправлении.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Олайнское самоуправление получило информацию о том, что на металлообрабатывающем предприятии ESP European Steel Production констатирована локальная вспышка Covid-19. За последние несколько дней заболевание было выявлено у 14 работников этой компании, 12 из которых проживают в Олайнском крае.

Центр профилактики и контроля заболеваний связался с руководством компании, заболевшим работникам и их возможным контактным лицам предписан карантин под наблюдением семейного врача.

По информации самоуправления, за последние сутки на этом предприятии не было зарегистрировано ни одного нового случая заболевания.