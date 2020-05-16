Вспышка коронавируса: в центре социального ухода Mārsnēni установлен карантин

В центре социального ухода Mārsnēni, где Covid-19 выявлен у 17 клиентов и четырех работников, установлен карантин в здании и на территории, и ищутся неординарные решения, как обеспечить центр средствами индивидуальной защиты.

Руководитель учреждения Эвия Екабсоне рассказала, что заболевшие клиенты изолированы в отдельном крыле здания, и тяжелобольных среди них нет.

Заболевшие работники находятся в изоляции по месту жительства. Клиенты, которые имели близкий контакт с заболевшими, изолированы в своих комнатах, и работники центра наблюдают за ними. Отменены реабилитационные процедуры.

"Численно ситуация выглядит ужасно, но сейчас фактически нет никаких симптомов, хотя все может измениться", — сказала Екабсоне, добавив, что в учреждении ранее соблюдались все эпидемиологические требования.

Труднее со средствами индивидуальной защиты. Самоуправление предоставило их, но нужен резерв, и сейчас изготавливаются одноразовые халаты из агропленки. Также куплены защитные средства и очки, предназначенные для строителей, но нужны настоящие защитные костюмы и респираторы. Ранее учреждению было предоставлено 600 одноразовых масок.

Центр социального ухода Mārsnēni расположен в Приекульском крае.

В самоуправлении сообщили, что принято решение закрыть в Марсненской волости волостное управление, библиотеку и дом культуры, а также дошкольные группы. Подъезды близлежащих к социальному учреждению домов будут дезинфицироваться раз в день.

В пансионате проживают примерно 60 пожилых людей.