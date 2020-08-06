Вспышка в Мурьяни: десять велосипедистов и тренер могли заразиться после велогонок в Литве, взяты еще 38 тестов

В Мурьянской спортивной гимназии выявлено десять зараженных спортсменов и один тренер. Все они участники лагеря, занимались велоспортом и ездили на соревнования по Балтии. Сегодня анализы взяли еще у 38 контактных персон из той же гимназии — детей и персонала. Просчитываются возможные пути заражения.О подробностях ситуации рассказали представители Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), спортивной гимназии и Ассоциации велоспорта.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Мурьянская спортивная гимназия возобновила работу в июне. Летом она работает как лагерь с разными секциями. "Благодаря бдительности администрации, первые заболевшие были найдены быстро, — сообщил директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков. — Вчера получили результаты по двум детям, у которых были почти ничтожные симптомы, но на них вовремя обратили внимание и проверили — получили позитивный ответ. Проверили остальных детей из этой секции велоспорта — там десять зараженных воспитанников и один тренер. У двух детей результат отрицательный. Проверят и еще двух участников той же группы, которых вчера не было в школе и весь персонал".

Опрос детей с подтвержденной инфекцией показал, что из десяти спортсменов острые симптомы были в восьми случаях. Получили информацию про возможные факторы риска — участие в соревнованиях в Литве, Эстонии, Риге и Кулдиге. Расследование продолжается.

Первая версия, по словам Перевощикова, основана на инкубационном периоде: вероятно, что заражение началось в Литве, а потом вирус привезли в Латвию, где заразили других детей. Не исключаются и варианты инфицирования на соревнованиях в Латвии и Эстонии. Проверят также возможность распространения по всей гимназии — там работали также другие группы. Тесты предложат и семьям этих детей.

И.о. директора спортивной гимназии Сергей Чеверс рассказал, что детей с инфекцией сразу изолировали в отдельных комнатах и кормили с использованием одноразовой посуды и соблюдением всех мер предосторожности. Сегодня взяли анализы у 38 человек — результатов ждут в ближайшее время.

SPKC связался с администрацией Ассоциации велосипедистов Латвии. С их помощью проверят детей, которые участвовали в одних соревнованиях с выявленными зараженными, начиная с 17 июля.

Глава Ассоциации велосипедистов Игорь Япиньш считает, что инфекция, скорей всего, была получена детьми дома, а потом передалась другим в закрытой группе во время совместной поездки в автобусе. По его словам, на соревнованиях всегда соблюдаются строгие меры безопасности — не используется общий душ, нет зрителей. "До того проводился более масштабный народный веломарафон — там никто не заразился, — привел пример Япиньш. Думаю, инфекция пришла со стороны и распространилась в закрытой группе".

Замдиректора департамента спорта Министерства образования Анда Мичуле сообщила, что все выявленные зараженные поступили под наблюдение семейного врача, тяжелых случаев пока нет, в школе проведут дезинфекцию, чтобы подготовить ее к новому учебному году. По ее словам, этот единичный случай вряд ли скажется на планах Латвии открыть учебный год с сентября. "Надеемся — это проблема одной школы", — сказала Мичуле.

Из выявленных за последние сутки 18 случаях заражения половина связана со вспышкой в Мурьяни. За прошедшие сутки в больницы Латвии не поступали новые пациенты с ковидом. Сейчас в стационарах находятся шесть человек. С начала эпидемии коронавируса в Латвии зафиксированы 1275 случаев заболевания, 1070 человек выздоровели, а 32 умерли.