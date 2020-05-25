Вспышку Covid-19 в "Марснены" можно было обнаружить раньше

В пансионате "Марснены" вирусом Covid-19 заболело более половины постояльцев, а также сотрудники — в целом 44 человека. Двое заболевших умерли. Однако, как сообщает Латвийское телевидение, вспышку Covid-19 в этом центре, вероятно, можно было выявить по крайней мере на неделю раньше.

6 мая у одного их пожилых постояльцев пансионата была высокая температура, к нему вызвали "скорую" помощь. Но в больницу пациента не отвезли, а также ему не делали тест на Covid-19. Еще через несколько дней этот пациент и еще два постояльца пансионата с пневмонией попали в больницу, и только там у них был констатирован Covid-19.

Еще через четыре дня начали тестировать всех пациентов, то есть для реагирования на ситуацию потребовалось больше недели. Основная, хотя и не окончательная версия эпидемиологов, состоит в том, что вирус проник в пансионат из Цесисской клиники, при этом еще за три недели до того, как стало известно о вспышке.

В пансионате не скрывают, что все предписания выполнить не могут, так как в "Марснены" просто нет помещений для изоляции.

В настоящее время пансионат разделен — на первом этаже находятся больные Covid-19, на втором — остальные. Однако, если в целях безопасности на карантин помещать каждого, кого в пансионат привозят из больницы, это выполнить уже сложнее. Масок и респираторов в пансионате хватает, но, например, защитные костюмы в начале эпидемии в пансионате даже изготавливали из агропленки.