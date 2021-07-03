Встать за руль электросамоката. Что нужно знать?

Во всем мире — в том числе, и в Латвии — электросамокаты становятся все более популярным средством передвижения. Более трети участников онлайн-опроса, проведенного Министерством сообщения — 36% — заявили, что уже ездят на электросамокате или подумывают купить такое устройство. Портал Rus.delfi.lv обобщил информацию о том, что нужно знать тем, кто готов встать за руль электросамоката.

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В 2019 году, по данным опроса Латвийского автомоторного общества, 87% считали, что электросамокаты создают риск безопасности движения, в 2021 году опасения, уже по данным Министерства сообщения, есть у 82% респондентов. За два года — с 20% до 36% — возросло при сравнении данных двух опросов число тех, кто уже ездит на электросамокате или же готов приобрести такое транспортное средства.

"Сообщение и привычки передвижения меняются. Все больше людей предпочитают перемещаться на электросамокатах, но, чтобы участвовать в движении, не создавая риски для себя и других, во-первых, надо знать правила дорожного движения. Во-вторых, надо соблюдать эти правила, и в-третьих, нужно иметь хорошие навыки управления электросамокатом. Тем, кто планирует путешествовать и ездить на электросамокате в других странах, следует ознакомиться с регулированием в конкретном государстве, поскольку оно отличается в странах ЕС и других странах", — говорит директор Департамента автодорожной инфраструктуры Министерства сообщения Таливалдис Вецтиранс.

Не путайте электросамокат и электроскутер



Точное юридическое определение устройства "электросамокат" появилось в латвийском законодательстве только в этом году. Это транспортное средство с максимальной скоростью, не превышающей 25 километров в час, у которого нет педалей, но есть руль, который механически соединен с поверхностью для ног. Конечно, электросамокат предусмотрен для езды одного человека.

В Латвии, однако, по-прежнему существует определенная терминологическая путаница: часто электросамокаты, в том числе, в рекламных объявлениях об аренде таких транспортных средств, называют электроскутерами. Однако электросамокат и электроскутер — это разные виды транспортных средств.

Элекстроскутер внешне не особо отличается от своего бензинового собрата: там есть место для сидения. Скорость электроскутер развивает весьма приличную — до 60-70 километров в час.

Соответвенно, все правила, о которых пойдет речь — относятся только к электросамокатах, а не к электроскутерам!

До 14 лет езда на электросамокате запрещена



Люди, достигшие 18 лет, могут ездить на электросамокатах без ограничений. Подростки в возрасте 14-17 лет могут встать за руль электросамоката только при условии наличия велосипедных или любых иных водительских прав. До 14 лет ездить на электросамокате запрещено.

Регистрация электросамокатов, как и велосипедов, добровольная, и в дорожном движении разрешено участвовать незарегистрированным электросамокатам.

Тормоза, светоотражатели и пассажиры



Электросамокат обязательно должен содержаться в техническом порядке и быть оборудован тормозами. Во время езды на передней части электросамокат должна гореть фара белого цвета, а сзади — фара красного цвета. Если есть возможность, водителю следует носить светоотражающий жилет или же на одежде должны быть светоотражающие элементы.

Водителю электросамоката категорически запрещено ездить, не держась за руль, ездить, цепляясь за другие транспортные средства, перевозить грузы, мешающие вождению и пассажиров.

К водителям электросамокатов применяются те же наказания за нарушения правил дорожного движения, что и к велосипедистам.

По тротуарам ездить можно, но — осторожно



Главное: водитель электросамоката должен ехать с такой скоростью, которая не создает угрозу безопасности дорожного движения.

Электросамокат может передвигаться по велополосе, велодорожке, пешеходно-велосипедной дорожке как можно ближе к правому краю. Если таковых полос и дорожек нет, то водитель электросамоката может ехать:

По проезжей части, отмеченной дорожным знаком 956 (допускает движение велосипедов);

По обочине, уступая дорогу пешеходам;

По тротуару или же общей для пешеходов и велосипедистов дорожке. В этом случае электросамокат может двигаться со скоростью, которая не мешает пешеходам или же, если в этом есть необходимость, со скоростью, не превышающей скорость движения пешеходов. Водитель электросамоката должен помнить: на тротуаре преимущество — у пешехода! В местах пересечения траектории движения электросамота с траекторией движения иных транспортных средств, водитель самоката должен быть особо внимателен: оценивать расстояние до встречных транспортных средств, их скорость, безопасность. То есть, делать все, чтобы избежать столкновения;

По проезжей части в один ряд как можно ближе к правому краю, там где разрешенная скорость не превышает 50 километров в час и нет интенсивного движения. Электросамокат не должен выезжать на скоростную трассу!

Электросамокатам разрешено пересекать проезжую часть по пешеходному переходу, не мешая пешеходам, а также по воображаемому продолжению тротуара. Перед пересечением дороги водитель электросамоката должен снизить скорость, и если того требует безопасность, остановить транспортное средство. Нужно пропустить транспортные средства, которые едут по пересекаемой дороге. Пересекать дорогу по переходам нужно со скоростью пешеходов.

В случае, если велодорожка, по которой едет электросамокат, пересекает проезжую часть за пределами перекрестка — нужно уступать дорогу.

Электросамокат за границей: правила отличаются!



Министерство сообщения предупреждает: правила пользования электросамокатами в разных странах могут отличаться, во многих государствах законодательство находится на стадии разработки! В Европейском союзе до сих пор не выработана единая генеральная линия в отношении правил движения на электросамокатах.

Поэтому, если вы собираетесь в зарубежном путешествии ездить на электросамокате, изучите ситуацию заранее. В каких-то странах электросамокат приравнивается к велосипеду, и к нему относятся соответствующие правила. В каких-то — разрабатываются специальные правила для нового вида транспорта. А где-то вообще действует запрет на участие электроскамокатов в дорожном движении.

В целом же мировой подход к организации движения на электросамокатах — таков: в тех странах, где разрешено передвигаться по велополосам, максимальная скорость — 20-25 км в час. Там, где электросамокаты могут двигаться по пешеходным тротуарам, скорость должна быть такой же как у пешеходов, говорится в пресс-релизе Министерства сообщения.