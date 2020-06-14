В воскресенье, 14 июня вступает в силу летний график движения поездов, в который включены сезонные дополнительные маршруты в сторону моря. Кроме того возобновлены отмененные во время чрезвычайной ситуации рейсы, сообщили на предприятии Pasažieru vilciens.
Регулярный график движения поездов дополнен новыми рейсами между Ригой и Валмиерой. Из Риги в Валмиеру поезд будет отходить по воскресеньям в 21.20 и из Валмиеры в Ригу - по пятницам в 20.20. По пути он будет останавливаться на семи крупнейших остановках.
Летом также пустят дополнительные электрички в сторону Юрмалы и Саулкрасты.
Учитывая, что 10 июня в Латвии закончилась чрезвычайная ситуация, возобновлены отменные раннее 16 рейсов в Дубулты, Царникаву, Огре/Лиелварде и Елгаву.
Опубликованный на домашней странице Pasažieru vilciens и в мобильном приложении новый график движения поездов на 10 дней вперед уже включает в себя все заявленные изменения.