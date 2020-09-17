Вступает в силу сокращенный срок самоизоляции для лиц, въезжающих в Латвию из-за границы
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С сегодняшнего дня срок самоизоляции для въезжающих в Латвию из-за границы лиц сокращен с 14 до 10 дней с рядом исключений.

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По словам министра здравоохранения Илзе Винькеле, изменения касаются и людей, которые уже находятся в самоизоляции.

14-дневная самоизоляция по-прежнему будет требоваться от лиц, контактировавших с зараженным Covid-19 человеком, лиц, работающих в учебных, медицинских учреждениях и центрах социального ухода и находящихся в прямом контакте с другими людьми, например, врачей и учителей.

В то же время предусмотрено, что человек, принадлежащий к одной из вышеперечисленных групп, на восьмой день после отъезда из государства с высоким уровнем заболеваемости может сдать тест на Covid-19, и, если он будет негативным, на 11-й день этот человек может выйти на работу.

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Илзе Винькеле
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