Вступает в силу требование носить щитки для лица только вместе с маской
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С сегодняшнего дня вступает в силу требование носить щитки для лица только вместе с маской.

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Как сообщалось, во вторник правительство одобрило предложение Министерства здравоохранения больше не классифицировать щитки для лица как самостоятельные защитные средства для рта и носа, разрешив их носить только в комбинации с медицинской или немедицинской маской.

Ранее правила Кабинета министров предусматривали, что в общественных помещениях рот и нос можно защищать с помощью медицинской маски, немедицинской маски (гигиенической или тканевой) или щитка.

Минздрав поясняет, что на сегодняшний день эффективность использования медицинских масок и немедицинских масок многоразового использования доказана, а эффективность щитков для лица — нет.

Министерство подчеркивает, что целью использования защиты для рта и носа в общественных местах является предотвращение передачи "SARS-CoV-2" в окружающую среду, поэтому защитные средства должны плотно прилегать к лицу, что обеспечивает маска, но не щиток.

Щитки в свою очередь могут использоваться для защиты слизистой оболочки глаз или лица от прикосновения грязными руками, но их следует носить только вместе с маской.

В Минздраве агентству LЕТА заявили, что данное требование распространяется и на работников торговли. Выполнение требования будут контролировать ответственные органы, а работники торговли имеют право не обслуживать покупателя, если на нем будет только щиток для лица.

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LETA

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LETA

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Коронавирус SARS Кабинет министров
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