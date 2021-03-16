Вступают в силу более строгие требования об удаленной работе

Сегодня — 16 марта — вступают в силу более строгие требования к очной работе в госуправлении, а также рекомендации частному сектору работать удаленно.

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На прошлой неделе правительство постановило, что работники учреждений госуправления и частного сектора с 16 марта должны будут работать удаленно.

Это требование не распространяется на производственные отрасли и другую работу, которую объективно невозможно выполнить удаленно.

Ранее организация по возможности удаленной работы носила рекомендательный характер, а теперь в распоряжение о чрезвычайной ситуации внесены поправки, согласно которым работодатель обязан выявить тех сотрудников, которые могут выполнять работу на месте, чтобы обеспечить ее непрерывность, а остальных перевести на удаленную работу.

Если работник укажет на объективные обстоятельства, которые не позволяют ему выполнять работу удаленно по месту жительства, работодатель должен рассмотреть возможность разрешить ему выполнять работу на месте, обеспечив соответствующие меры эпидемиологической безопасности и средства индивидуальной защиты.

Если работа в государственном учреждении организуется на месте, его руководитель должен обеспечить, чтобы в одном кабинете находился только один сотрудник, а в офисах открытого типа на одного человека приходилось не менее 15 квадратных метров площади.

Также в государственных учреждениях должны быть разработаны графики работы, согласно которым сотрудники приходят работать на месте каждый второй день, если невозможно обеспечить каждому работнику отдельный кабинет или 15 квадратных метров площади в офисе открытого типа.