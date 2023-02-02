Вступил в силу приговор, отклоняющий требование строителей о взыскании с государства 12,1 млн евро

Вступило в силу решение Рижского окружного суда, отклоняющее иск строителей Латвийской национальной библиотеки (ЛНБ) Nacionālā būvkompāniju apvienība о взыскании с государства 12,1 млн евро.

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Nacionālā būvkompāniju apvienība, созданная в 2008 году компаниями RBBSKALS, Re&Re и Skonto būve, реализовала проект строительства ЛНБ. Все эти компании позже были осуждены по так называемому делу о строительном картеле.

В Верховном суде агентству сообщили, что сегодня было принято решение не возбуждать кассационное производство, таким образом вступило в силу решение Рижского окружного суда от 17 декабря 2020 года, отклонившее иск к государству.

Кроме того, решение предусматривает взыскание государственной пошлины в размере 60 081 евро с Nacionālā būvkompāniju apvienība в пользу Латвийского государства и 379 016 евро на расходы, связанные с ведением дела, и адвокатскую помощь.

Как сообщалось, Nacionālā būvkompāniju apvienība считает, что за строительство здания ЛНБ им причитается еще 9,243 млн евро, штраф в размере 924,259 тыс. евро и пени в размере 1,225 млн.

Как поясняла ранее представитель Министерства культуры Лита Кокале, согласно заключенному 15 мая 2008 года договору и полученному от осуществлявшему стройнадзор за ЛНБ Hill International подтверждению заключительного платежа Минкульт до 31 декабря 2016 года сделал последний платеж за строительство здания ЛНБ в размере 104,904 тыс. евро.

Nacionālā būvkompāniju apvienība обратилась в суд после нескольких попыток разрешить спор внесудебным путем.