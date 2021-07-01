Вступили в силу правила, повышающие потолок доходов для малообеспеченных рижан

1 июля вступили в силу правила, согласно которым на статус малообеспеченного домохозяйства могут претендовать семьи, в которых доход первого лица не превышает 436 евро, а доходы остальных членов не выше 305 евро, сообщает Рижская дума.

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До сих пор потолки доходов для малообеспеченных составляли 272 и 190 евро соответственно.

Статус малообеспеченного домохозяйства позволяет рижанам претендовать на социальную помощь. Например, на пособие по обеспечению гарантированного минимального дохода, пособие на жилье, пособия на покрытие различных расходов и другую помощь. Каждый случай Рижская социальная служба оценивает индивидуально.

Чтобы получить социальную помощь, необходимо подать заявление в социальную службу и заполнить декларацию о доходах за последние три месяца. Документы можно в распечатанном или написанном от руки виде оставить в почтовом ящике у здания социальной службы, электронно подписать и отправить на почту soc@riga.lv, либо заполнить заявление через услугу “Заявление учреждению” на портале latvija.lv.

Заявление должно содержать имя, фамилию, персональный код, адрес, где задекларирован житель, адрес электронной почты, номер телефона, а также номер счета, на который необходимо перечислить пособие.