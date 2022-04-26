Вторник будет самым теплым днем на рабочей неделе

Вторник, 26 апреля, будет самым теплым днем на этой рабочей неделе, поскольку со среды начнется похолодание, предупреждают синоптики.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Температура воздуха во вторник повысится до +11..+14 градусов, на побережье — до +7..+10 градусов.

Облачность будет небольшой и переменчивой, местами пройдет кратковременный дождь.

Слабый северо-западный ветер станет умеренным.

В Риге ожидается сухой и преимущественно солнечный вторник, слабый северо-западный ветер станет умеренным, воздух прогреется до +11 градусов, у моря — до +7 градусов.

Из северо-запада на Латвию надвигается антициклон. Атмосферное давление — 1009-1013 гПа на уровне моря.