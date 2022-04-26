Вторник будет самым теплым днем на рабочей неделе
Foto: LETA

Вторник, 26 апреля, будет самым теплым днем на этой рабочей неделе, поскольку со среды начнется похолодание, предупреждают синоптики.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Температура воздуха во вторник повысится до +11..+14 градусов, на побережье — до +7..+10 градусов.

Облачность будет небольшой и переменчивой, местами пройдет кратковременный дождь.

Слабый северо-западный ветер станет умеренным.

В Риге ожидается сухой и преимущественно солнечный вторник, слабый северо-западный ветер станет умеренным, воздух прогреется до +11 градусов, у моря — до +7 градусов.

Из северо-запада на Латвию надвигается антициклон. Атмосферное давление — 1009-1013 гПа на уровне моря.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса v2
DELFI Brand Studio Читайте также
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно
Будь #смарт-магазином — путь к порядку в каждом интернет-магазине
Дом для дня сегодняшнего и будущего: как жить ответственно
Присылай фото с поздравлением ко Дню матери и участвуй в голосовании
Влияние изменения климата на развитие отраслей в Латвии: кого затронет больше всего?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Один клик – и пасхальный стол накрыт!
День в "шкуре" курьера-партнера Wolt: история Армандса Яунземса