Вторник будет солнечным, но ночью дороги покроются "черным льдом"

Во вторник в Латвии будет преимущественно солнечно, без осадков, прогнозируют синоптики. Вечером понедельника и ночью на дорогах образуется обледенение или так называемый "черный лед", местами в Курземе также ожидается туман.

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Будет дуть слабый и умеренный северо-западный ветер, минимальная температура воздуха составит от +2 градусов на западном побережье Курземе до -4 градусов во многих местах в Видземе.

Днем будет дуть небольшой северный, северо-западный ветер, в Латгале он будет умеренным. Воздух прогреется до +2..+6 градусов, местами в западной части страны — до +8 градусов.

В Риге во вторник ожидается небольшая облачность, будет дуть слабый и умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью не будет опускаться ниже нуля, днем поднимется до +5 градусов, а у моря не будет теплее +3 градусов.

Ночью снова могут обледенеть дороги и тротуары.