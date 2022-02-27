Второй эвакуационный автобус из Львова с латвийцами уже в пути в Ригу

Второй эвакуационный рейс с латвийскими подданными из Львова в Ригу пересек украинско-польскую границу и продолжает свой путь в латвийскую столицу, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Янис Бекерис.

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Ранее сообщалось, что второй эвакуационный рейс отправился из Львова в Ригу в составе 78 человек.

В свою очередь, первый автобус из Львова в Ригу, на котором в субботу, 26 февраля, выехали 29 латвийцев и 10 членов их семей, в скором времени прибудет в Ригу, заявил Бекерис.

Он рассказал агентству LETA, что второй автобус может прибыть в Ригу около полуночи.

Третий автобус для эвакуации латвийцев уже находится во Львове и отправится в Ригу в воскресенье вечером или в понедельник утром, сообщил Бекерис.

Представитель МИД пока не мог сообщить, сколько людей он доставит, но отметил, что их может быть меньше, чем на втором рейсе.

На вопрос, планируются ли и другие эвакуационные рейсы, Бекерис ответил, что все зависит от того, сколько человек смогут добраться до Львова. МИД может организовать дополнительные рейсы, и, как только будет необходимо, автобусы будут отправлены во Львов.

Латвийцев, которые не могут самостоятельно покинуть территорию Украины, МИД призывает немедленно обращаться по телефону 26337711 или отправиться во Львов, где им будет предоставлена консульская помощь.