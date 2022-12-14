Второму правительству Кариньша — быть. Коалиционные партии подписали договор о сотрудничестве

Коалиционные партии — "Новое Единство" (26 депутатов), "Объединенный список" (15) и Национальное объединение (13) — подписали утром в среду, 14 декабря, договор о сотрудничестве. На 10.30 началось заседание Сейма по утверждению нового Кабинета министров. Суммарно у коалиции 54 из 100 голосов, поэтому правительство будет утверждено.

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В договоре о сотрудничестве между коалиционными партиями, опубликованном агентством LETA, зафиксированы темы и законопроекты, по которым у партнеров разные мнения и они могут голосовать по-разному (это касается, в первую очередь, понятия "семья" и отношения к гражданскому партнерству. Также договор дает большие полномочия премьер-министру увольнять министров и связывает коалиционной дисциплиной все три партии — фактически они не могут поддерживать в Сейме оппозиционные инициативы.

Состав Кабинета министров

В договоре перечислен состав правительства:

Общие принципы работы

Коалиционные партии, подписав договор, обязались нести солидарную ответственность за результаты работы правительства и за то, чтобы решения Кабинета Министров были исчерпывающе, открыто и рационально обоснованы и аргументированы для общества и средств массовой информации. Каждая из трех коалиционных партий взяла на себя ответственность и за соблюдение высоких моральных норм и верность принципам демократии министрами. Кабинет Министров обеспечивает принцип преемственности и ответственности в продолжении работы, успешно начатой ​​предыдущими правительствами.

Один из интересных пунктов — политики, входящие в состав правительства, как премьер, так и министры — обязаны выражать единую позицию по всем вопросам внешней политики, согласованную Кабинетом министров.

Также все коалиционные партии, поставив подпись под договором, согласились с тем, что в правительстве могут появляться заместители министров, курирующую определенные сферы.

Условия сотрудничества

Зоны ответственности в Кабинете министров поделены пропорционально, и работа ведется солидарно. У "Нового Единства", имеющего в Сейме 26 депутатов — премьер и шесть министров, у "Объединенного списка" (15) — четыре министра и спикер Сейма, у Нацобъединения (13) — четыре министра. Только премьер-министр может, согласно договору, предлагать изменения в количестве и пропорциях министров.

Как следуют из договора, регулярно должны проводиться встречи коалиционных партий для обеспечения сотрудничества и согласованных действий. Совещание по сотрудничеству объявляется и проводится под председательством премьер-министра, и в нем участвуют не более четырех уполномоченных представителей каждой коалиционной партии. Фактически эти максимум 12 человек и обсуждают заранее все вопросы, входящие в компетенцию Сейма или Кабинета министров, или вопросы, запрошенные премьер-министром или одной из коалиционных партий. Такой Совет по сотрудничеству созывается перед заседаниями Кабинета министров, но не реже одного раза в неделю. На заседание могут приглашаться по необходимости министры, депутаты и так далее.

Главное — решения в Совете по сотрудничестве принимаются на основании консенсуса. В случае невозможности достижения согласия каждый из партнеров вправе потребовать формирования координационных групп для решения вопроса под руководством члена Кабинета министров, в компетенции которого находится рассматриваемый вопрос.

Другие партнеры по сотрудничеству должны уважать просьбу партнера об отсрочке рассмотрения вопроса в Сейме или Кабинете министров на неделю. Если партнер уже воспользовался правом отложить просмотр вопроса на неделю, партнеры не обязаны повторно откладывать этот же вопрос на неделю по просьбе другого партнера.

Только на основе принципа консенсуса коалиционных партнеров могут быть приняты решения о внесении изменений в Конституцию, поправок в Закон "О гражданстве", законов, затрагивающих государственный бюджет или бюджетные права, законов или нормативных актов, регулирующих использование языка, ухудшающих положение латышского языка, а также законы или нормативные акты, противоречащие стабильности евроатлантического курса страны.

В то же время коалиционные партии зафиксировали в договоре те законопроекты, по которым у них не совпадают мнения и они могут голосовать по-разному. Это следующие темы и законопроекты:

расширение прав не состоящих в браке супругов;

ратификация Конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье;

снижение порога для инициирования референдума

изменение избирательной системы Сейма;

укрепление концепции семьи.

Права и обязанности парламентских коалиционных фракций

Фракция коалиционной партии в Сейме имеет право встретиться с премьер-министром не позднее, чем через 48 часов после письменного запроса партнера по сотрудничеству.

Если премьер-министр мотивированно требует отставки министра или министр подает в отставку по собственной инициативе, или Сейм выражает недоверие министру, соответствующая коалиционная партия может выдвинуть следующего кандидата на должность министра.

В случае, если один из депутатом коалиционной фракции не голосовал за выражение доверия Кабинету министров или годовой проект госбюджета, разработанный правительством, считается, что такой депутат более не принадлежит к коалиционной фракции.

Парламентские коалиционные фракции обязуются не поддерживать и не подписывать законопроекты, проекты решений и предложения, если они противоречат Декларации о намеченной деятельности Кабинета Министров.

Также депутаты от коалиционных партий не должны инициировать и не поддерживать депутатские запросы, не предлагать и не поддерживать проекты решения Сейма о выражении недоверия Кабинету Министров, премьер-министру или кому-либо из министров, не инициировать вопросы депутатов премьер-министру или министру.

Об отзыве своих министров или же нежелание голосовать против проекта госбюджета коалиционная фракция должна письменно сообщить премьер-министру и партнерам по сотрудничеству письменно и минимум за неделю.

Права и обязанности премьер-министра

Премьер-министр (в данном случае — Кришьянис Кариньш) имеет следующие права:

вносить неотложные вопросы в повестку дня совещания по сотрудничеству, письменно информируя об этом лидеров коалиционных фракций не позднее чем за четыре часа;

выносить публичные мотивированные предупреждения отдельным министрам за неудовлетворительную с профессиональной точки зрения работу, предварительно предупреждая соответствующего министра;

потребовать отставки соответствующего министра, назначенного партнером по сотрудничеству, если: а) министр потерял доверие премьер-министра; б) работа министра неадекватна с точки зрения профессионального качества; в) министр не в состоянии обеспечить выполнение приоритетов, определенных в Декларации о намеченной деятельности Кабинета Министров, и задач, определенных в утвержденном Плане действий правительства в возглавляемом им министерстве; г) министр своими действиями умышленно нанес ущерб интересам государства и международной репутации; д) министр сменил политическую принадлежность; е) потребовать отставки любого министра, назначенного коалиционной партией, или уволить члена министра с должности, если соответствующая коалиционная партия, делегированные министры коалиционной партией и депутаты, входящие во фракцию, не выполняют обязательства, взятые на себя настоящим договором.

Премьер-министр имеет следующие обязательства, вытекающие из настоящего соглашения: