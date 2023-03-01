Вузы готовят потенциальных безработных
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Если в ближайшем будущем подготовка специалистов в области социальных наук, права, гуманитарных наук и искусства продолжится в нынешних объемах, то существует очень высокий риск, что через пять лет эти специалисты будут вынуждены покинуть Латвию или будут заниматься работой, не соответствующей их квалификации. Об этом пишет Diena.

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Кто несет ответственность за диспропорцию в подготовке специалистов в вузах, планирует ли кто-нибудь, какие специалисты и в каком количестве потребуются Латвии в будущем?

Ответственность за планирование развития экономики и подготовку специалистов в Латвии разделена между двумя министерствами, которыми уже давно руководят две разные политические группировки. Большую часть того, что касается вузов, планирует Министерство образования и науки (за исключением высшего образования в области сельского и лесного хозяйства, которое находится в ведении Министерства земледелия, и высшего образования в области искусства, которое находится в ведении Министерства культуры), а потребности латвийского бизнеса, государственных учреждений и органов самоуправления в специалистах прогнозирует Министерство экономики.

Возможно, именно потому, что этими сферами управляли разные политические кланы, каждая из них развивалась в своем собственном направлении, независимо от общих интересов латвийского общества. Министерство экономики, основываясь на демографических, миграционных тенденциях и тенденциях экономического развития, может разрабатывать вполне надежные прогнозы о том, каковы будут потребности Латвии в специалистах в будущем. Зная количество студентов, зачисленных в высшие учебные заведения, среднюю продолжительность обучения и то, сколько студентов в итоге закончат вуз, а также учитывая демографические факторы и влияние миграции, можно приблизительно рассчитать, каким будет спрос на специалистов в будущем.

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