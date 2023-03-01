Вузы готовят потенциальных безработных

Если в ближайшем будущем подготовка специалистов в области социальных наук, права, гуманитарных наук и искусства продолжится в нынешних объемах, то существует очень высокий риск, что через пять лет эти специалисты будут вынуждены покинуть Латвию или будут заниматься работой, не соответствующей их квалификации. Об этом пишет Diena.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Кто несет ответственность за диспропорцию в подготовке специалистов в вузах, планирует ли кто-нибудь, какие специалисты и в каком количестве потребуются Латвии в будущем?

Ответственность за планирование развития экономики и подготовку специалистов в Латвии разделена между двумя министерствами, которыми уже давно руководят две разные политические группировки. Большую часть того, что касается вузов, планирует Министерство образования и науки (за исключением высшего образования в области сельского и лесного хозяйства, которое находится в ведении Министерства земледелия, и высшего образования в области искусства, которое находится в ведении Министерства культуры), а потребности латвийского бизнеса, государственных учреждений и органов самоуправления в специалистах прогнозирует Министерство экономики.

Возможно, именно потому, что этими сферами управляли разные политические кланы, каждая из них развивалась в своем собственном направлении, независимо от общих интересов латвийского общества. Министерство экономики, основываясь на демографических, миграционных тенденциях и тенденциях экономического развития, может разрабатывать вполне надежные прогнозы о том, каковы будут потребности Латвии в специалистах в будущем. Зная количество студентов, зачисленных в высшие учебные заведения, среднюю продолжительность обучения и то, сколько студентов в итоге закончат вуз, а также учитывая демографические факторы и влияние миграции, можно приблизительно рассчитать, каким будет спрос на специалистов в будущем.