Вузы могут продлить учебный год, если ЧС затянется

Ясности с экзаменами в высших школах сейчас нет. Вузам, в отличие от школ, переход на удаленное обучение дался легче, потому что они уже традиционно годами использовали различные формы заочного обучения, рассказал в передаче Латвийского радио 4 "Домская площадь" председатель Совета по высшему образованию Янис Ветра. Но полностью дистанционно студенты учиться не могут, подчеркнул он, и это создает свои сложности в период ЧС.

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Основные сложности, по словам Ветры, в том, что программы обучения очень разнообразны. Существуют программы, особенно профессиональные программы высшего образования, где практика отсутствует. Но лабораторные работы по химии, физике, инженерным наукам, биологии нужно выполнять в лаборатории.

"Есть программы, где вообще нельзя освоить программу без лабораторных работ, самостоятельно проведенных лабораторных исследований. Это все отсутствует! […] На некоторых программах вообще невозможно дойти до конца семестра без практических занятий. Медицина, зубные врачи, инженерные науки — ну вот как?", — сказал Янис Ветра.

Если ЧС будет продлена еще на месяц, то вузы могут продлить учебный год, а прием абитуриентов перенести на осень, сообщал Ветра.

Как уже сообщалось, Министерство образования рассматривает возможность не отменять централизованные экзамены для 12 классов.