Введенные из-за Covid-19 ограничения будут в силе до 25 января

Установленные в стране ограничения из-за Covid-19 будут действовать до 25 января, заявил после совместного заседания правительства и совета по кризисному управлению руководитель группы оперативного управления, директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По его словам, сегодня правительство заслушало информацию экспертов об эпидемиологической ситуации. По словам Цитсковскиса, ситуация по-прежнему серьезная, и количество госпитализированных пациентов увеличивается.

Исходя из этого, правительство сегодня концептуально договорилось продлить ограничения до 25 января, но конкретные решения будут приняты на заседании правительства в четверг, 7 января.

Цитковскис добавил, что речь главным образом идет о продлении уже введенных ограничений, которые касаются сферы оказания услуг, торговли и образования.

По его словам, дискуссий о продлении комендантского часа пока не ведется. На просьбу Delfi уточнить, будет ли этот вопрос решаться на заседании правительства в четверг, Цитковскис ответил, что окончательное решение будет принято в четверг.

Цитковскис признал, что действующие меры безопасности оказывает негативный эффект на экономику, поэтому правительство заслушало подготовленный Министерство экономики доклад о необходимости продолжать оказывать поддержку предприятиям. Конкретные решения о мерах поддержки также ожидаются в четверг.

Новый механизм поддержки и отмена списка запрещенных товаров

Министр экономики Янис Витенбергс заявил, что в случае, если в четверг правительство примет решение о продлении ограничений, в стране необходимо будет ввести и соответствующие меры поддержки - продолжать выплачивать пособия по простою, субсидии на заработную плату и финансирование оборотного капитала. В то же время Витенбергс выступит за расширение круга получателей поддержки, чтобы компании, чей оборот в этом году снизится по сравнению с прошлым годом, могли подавать заявки на поддержку.

Витенбергс также сообщил, что планируется ввести новый инструмент поддержки - поддержку для покрытия арендной платы, которую могут подавать как торговые компании, пострадавшие от кризиса Covid-19, так и поставщики услуг, например, парикмахерские и кафе.

Витенбергс также отметил, что до 25 января будут в силе ограничения в сфере красоты. Министр признал, что на заседании правительства развернулась дискуссия об этой отрасли и оказании других услуг, однако, все же было решено еще на две недели сохранить действующий порядок. "Если ситуация будет улучшаться, будем работать над тем, чтобы можно было постепенно возобновить работу", - сказал Витенбергс.

Министерство экономики презентовало модель безопасной торговли, которая предусматривает отказ от списка разрешенных товаров, так как при продлении ограничений людям становится все сложнее обеспечивать свои потребности. "Вместе с отраслью мы разработали дополнительные критерии для безопасного процесса торговли — учёта людей и передвижения, дезинфекции корзинок и тележек, чтобы у всех коммерсантов и торговцев была возможность работать в безопасных условиях, торгуя всеми группами товаров", - объяснил министр.

"Министерство получает различные рекомендации по товарам, которые должны быть включены в список разрешенных, но он никогда не будет полным, и общественность будет недовольна", - сказал Витенбергс, добавив, что правительство в целом поддержало такое предложение, но пока неизвестно, с какой даты может быть разрешена торговля.

Для 1-4 классов продлят каникулы и учебный год

Министр образования и науки Илга Шуплинска отметила, что будут сохранены действующие правила для школ. "До 25 января у нас останутся те же ограничения - дистанционное обучение для учащихся 7-12 классов, учащихся профессиональных учебных заведений. У 1-4 классов будут продленные каникулы, но это также приведет к продлению учебного года", - сказала министр.

О 5-6 классах решение будет принято в четверг, однако министр допустила, что учащиеся этих классов, могли бы на следующей неделе возобновить учебу дистанционно.

Правительство приняло концептуальное решение о продолжении съемок проекта "Tava klase", а также о механизмах поддержки педагогам всех уровней в обеспечения дистанционного обучения.

Шуплинска добавила, что Министерство образования и науки уже несколько раз предлагало ввести механизмы поддержки для педагогов, но вопрос не решался из-за отсутствия четких критериев. "Учителям не так просто посчитать сверхурочные часы, как, например, медикам", - сказала политик.

В пятницу, 8 января, состоится заседание специальной рабочей группы по этим критериям и финансовым масштабам поддержки.

Как сообщалось, во вторник, 5 января, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш (Новое Единство) выразил недоверие министру здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!) и пригласил партию Развитие/За! выдвинуть нового кандидата на эту должность. Отвечая на вопрос, намерен ли премьер-министр оценивать работу других министров, участвующих в разрешении кризиса Covid-19, которые также подвергались публичной критике, премьер заявил, что сейчас приоритетом правительства является разработка и внедрение плана вакцинации.

Как сообщалось, в понедельник Латвия получила вторую партию разработанных Pfizer и BioNTech вакцин от Covid-19 — 13 650 доз вакцины Comirnaty.

В минувший понедельник в пунктах вакцинации десяти латвийских больниц началась добровольная вакцинация медицинского персонала против Covid-19.