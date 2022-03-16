Вячеслав Домбровский: нужны новые решения для усиления русскоязычного инфополя в Латвии

"Ответственное и устойчивое государство не может игнорировать, откуда приходит информация, которую потребляет население страны. Это относится ко всем жителям, независимо от того, на каком языке они говорят. Нам нужны новые решения для укрепления русскоязычного инфополя в Латвии", — заявил в среду, 16 марта, председатель комиссии по устойчивому развитию Сейма Вячеслав Домбровский.

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На заседании, во время которого обсуждались решения для русскоязычного информационного пространства, присутствовали представители Министерства культуры и Национального совета электронных СМИ (NEPLP).

"То, что в Латвии каждый пятый русскоязычный житель поддерживает агрессию Владимира Путина в Украине, вызывает беспокойство. Это приводит к огромному расколу в обществе", — заявил Домбровский, говоря о необходимости привлекать русскоязычную аудиторию к общему информационному пространству.

По словам представителей NEPLP, за последние два года из списка ретранслируемых в Латвии телеканалов исключено 68 программ. Представители ознакомили присутствующих с заплонированными замещающими мерами и содержанием, которое ориентированно на нацменьшинства.

Депутаты обсудили возможность обеспечить русскоязычные программы, которые будет предлагать как развлекательный контент, так и проверенные новости.