Вячеслав Домбровский в первой половине этого года планирует учредить новую партию
Foto: Saeimas administrācija

Депутат Сейма Вячеслав Домбровский в первой половине этого года планирует учредить новую партию. Об этом депутат сообщил агентству LETA.

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В прошлом году Домбровский вышел из партии "Согласие" и в настоящее время работает в парламенте вне фракций.

Он рассказал, что вместе с единомышленниками работает над созданием новой "партии профессионалов", в которую войдут эксперты из различных сфер.

Вместе с ним в этом процессе участвует также внефракционный депутат Эвия Папуле, которая на выборах в 13-й Сейм баллотировалась по списку "Согласия", но не была ее членом.

Домбровский планирует, что новая партия будет участвовать в следующих парламентских выборах, которые состоятся осенью 2022 года.

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LETA

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LETA

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Эвия Папуле "Согласие" Вячеслав Домбровский Сейм
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