Вячеслав Домбровскис и Сандис Гиргенс вместе создадут партию "Республика"

Депутат Сейма Вячеслав Домбровский и бывший министр внутренних дел Сандис Гиргенс договорились объединить усилия и вместе создать партию "Республика" (Republika). Об этом Домбровский заявил на своей странице в Facebook.

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Партию планируется создать в ближайшее время. У нее войдут члены общества "Республика 2030", а также соратники Гиргенса, в том числе его брат, депутат Каспар Гиргенс, и депутат Эрик Пуценс.

Домбровский охарактеризовал новую политическую силу как прагматическую и профессионально центристскую партию, основная цель который — увеличение благосостояния государства и каждого жителя в отдельности, европейский уровень благосостояния должен быть достигнут за срок жизни одного поколения.

Партия не будет делить жителей Латвии по каким-либо признакам и будет открытой политической организацией, предлагающей жителям возможности роста, личную физическую и материальную безопасность, ощущение стабильности и уверенности в завтрашнем дне, пообещал Домбровский.

"Мы не занимаемся пустым популизмом, наше видение развития предусматривает возможность больше зарабатывать и жителям, и государству, чтобы мы как государство и общество могли позволить себе больше и более качественное", — заявил политик.

Гиргенс уверен, что у Латвии большой потенциал развития и много талантливых людей. "Нам нужно, чтобы люди в Латвии чувствовали себя свободно, безопасно, счастливо, что будет способствовать патриотизму. Мы не учим жить правильно, а предлагаем вместе развивать государство, вкладывая каждый свой талант в благо общества", — подчеркнул бывший министр.

Процедура основания партии запланирована на 28 августа и пройдет удаленно.