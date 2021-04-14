Выбор вакцин в Даугавпилсе: все доступные в больнице дозы зарезервированы

Вопреки вчерашним противоречивым заявлениям министров и чиновников государственного и городского уровней о допустимости выбора конкретной вакцины конкретным прививаемым, Даугавпилсская региональная больница (ДРБ) дала возможность желающим записаться на фактически имевшиеся у нее дозы, передает rus.LSM.lv. Итог: ни одной "свободной" не осталось.

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"Я доволен. Мы за два дня расписали 300 доз", — сказал Rus.Lsm.lv глава ДРБ Григорий Семенов. Он рассказал, что в больнице были 250 доз Vaxzevria (производства AstraZeneca) и 54 Pfizer/BioNTech, а в день на вакцинацию записывались 10-15 человек.

"В законодательстве нет запрета на выбор! Мы хотели посмотреть, будет ли положительный эффект. Так вот: он есть, люди звонят до сих пор, чуть ли не выездные бригады просят для групповой вакцинации. Я считаю, что поступил правильно, и уже отправил письма в Национальную службу здравоохранения и Даугавпилсскую городскую думу, где изложил свое видение ситуации", — твердо заявил Rus.Lsm.lv глава больницы.

Семенов добавил, что впервые за многие дни увидел улыбки на лицах своих сотрудников, занимающихся вакцинацией: все расписано вперед, препараты не пропадут, люди будут привиты.

Как уже сообщалось, 13 апреля Даугавпилсская городская дума заявила, что разрешит пациентам выбирать вакцину от Covid-19. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс (Развитие/За!) назвал это заявление недоразумением, однако в Бюро вакцинации Delfi сообщили, что если у пункта вакцинации есть вакцины разных производителей, то медики могут решать, какую из них лучше использовать.