Выборы с опозданием на квартал: предварительно проголосовали уже 10% резекненцев и 25% вараклянцев
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В субботу в Вараклянском и Резекненском краях пройдут выборы в самоуправления — на три месяца позже, чем в остальных регионах Латвии. За три дня предварительного голосования в них приняли участие четверть жителей Вараклянского края и менее 10% жителей Резекненского, сообщает LETA.

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Суммарно в обоих краях проголосовали 2964 человека — это 10,78% имеющих право голоса. Для сравнения, в среднем по Латвии за три дня предварительного голосования в июне проголосовало 12,31% избирателей.

В Вараклянском крае проголосовало 25,83% избирателей, то есть 657 человек. В Резекненском крае проголосовало 2307 человек, то есть 9,25%. В Резекненском крае живет 24 946 избиратей, в Вараклянском крае — 2544.

Конституционный суд признал присоединение Вараклянского края к Резекненскому в рамках административно-территориальной реформы не соответствующим основному закону страны. Местные жители хотели либо остаться независимым самоуправлением, либо присоединиться к Мадонскому краю. Несмотря на это, большинство депутатов Сейма все-таки были за то, чтобы присоединить Варакляны к Латгале. После вмешательства президента парламент в качестве компромисса принял в окончательном чтении поправки к закону, гласящие, что Вараклянский край пока останется отдельным самоуправлением.

В случае, если бы Сейм проигнорировал решение Суда Сатверсме по иску о принадлежности Вараклян к Видземе, а не Латгале, президент Латвии Эгил Левитс собирался распустить Сейм, поскольку президент выполняет обязанности стража Конституции и не может подписать закон, который ей противоречит.

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