Выборы в Госдуму РФ: проживающие в Латвии россияне предпочли "Единую Россию"
Foto: TASS/Scanpix/LETA

В минувшие выходные на выборах в Государственную думу Российской Федерации проголосовал 6231 проживающий в Латвии гражданин России. Больше всего голосов — 4169 — отдано за партию "Единая Россия", сообщили агентству LETA в Посольстве РФ в Латвии.

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За Коммунистическую партию РФ (КПРФ) проголосовали 878 проживающих в Латвии россиян, партия "Справедливая Россия" получила 400 голосов, Либерально-демократической партии России (ЛДПР) досталось 249 голосов.

Меньше всего проживающие в Латвии граждане РФ отдавали предпочтение Партии пенсионеров России — политическая сила получила 95 голосов.

Ранее сообщалось, что правящая в РФ партия "Единая Россия" получила большинство голосов на выборах в Госдуму.

По текущим подсчетам, "Единая Россия" может претендовать более чем на 300 из имеющихся 450 парламентских мест.

Секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что победа была "честной и чистой". В свою очередь соратники оппозиционера Алексея Навального обвиняют представителей власти в попытках фальсификации результатов.

Одновременно с выборами в Госдуму в России также состоялись выборы местного и регионального значения.

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