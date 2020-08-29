Выборы в РД завершены. Архив текстового онлайна

29 августа в Риге прошли внеочередные выборы в городскую думу. По итогам победил объединенный список "Развитие/За!" и "Прогрессивных", за который проголосовали 26,16% избирателей. Delfi закрывает текстовую трансляцию. Следите за новостями на портале.

ВЫБОРЫ В РИЖСКУЮ ДУМУ 2020

По данным Центральной избирательной комиссии, в Рижской думе будут работать 42 мужчины и 18 женщин. Средний возраст избранных депутатов составляет 47,9 лет.

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/vinovaty-politiki-i-smi-chekushin-prokommentiroval-rezultaty-soglasiya.d?id=52421429

Служба государственной безопасности начала проверку инцидентов с непроштампованными конвертами, которые были зафиксированы на двух избирательных участках. Напомним, 419 конвертов без печатей участковой комиссии были обнаружены на 144-м избирательном участке и 208 конвертов на 97-м избирательном участке.

В новый созыв Рижской думы прошел 21 депутат прежнего созыва и 39 новых депутатов, свидетельствуют подсчеты агентства LETA.

На выборы в Рижскую думу, вероятно, не пришли избиратели “Согласия”, почувствовавшие себя преданными - так низкую явку объяснил лидер списка “Развитие/За!”-“Прогрессивные” Мартиньш Стакис.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, в 2017 году за объединенный список партий “Согласие” и “Честь служить Риге” проголосовали 127 099 избирателей. В этом году за “Согласие” и “Честь служить Риге” в сумме были отданы 41 973 голоса. Ещё 5163 голоса получила партия “Альтернатива“, основатели которой в 2017 году были членами “Согласия“.

Из забавного: ночью на вечеринку "Развитие/За!" и "Прогрессивных" пришла министр здравоохранения Илзе Винькеле и разогнала празднующих за несоблюдение ограничений Covid-19. Это в своем репортаже показали журналисты TV3:https://twitter.com/guna_gavrilko/status/1299979668343394305?ref_src=twsrc%5Etfw

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/razvitiezaprogressivnye-i-soglasie-razdelili-rigu-za-kogo-golosovali-v-rajonah-stolicy.d?id=52421073

Лидер списка "Развитие/За/Прогрессивные" Мартиньш Стакис в начинает переговоры по созданию коалиции. Он считает, что прежняя рижская власть - "Согласие" и "Честь служить Риге" должны остаться в оппозиции.

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/shadurskis-stal-liderom-po-vycherkivaniyam-stakis-sobral-bolshe-vseh-plyusov.d?id=52421071

Подсчитаны голоса на всех участках. Победил блок "Развитие/За/Прогрессивные" - он получит 18 мест в Думе. У "Согласия" будет 12 мандатов, у "Нового единства" - десять, у Национального объединения / ЛОР - семь, у "Честь служить Риге" - пять, у Русского союза Латвии и Новой консервативной партии - по четыре.

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/foto-video-noch-vyborov-kak-partii-i-kandidaty-zhdali-itogov-golosovaniya.d?id=52420407

Один мандат депутата Рижской думы с учетом расходов на предвыборную кампанию обошелся Новой консервативной партии в 39 360 евро. Самые низкие предвыборные расходы на один мандат - у "Развития/За/Прогрессивных" (7540 евро), свидетельствуют данные LETA.

Новый скандал: на избирательном в Пушкинском лицее (Саркандаугава) найдено 419 непроштампованных конвертов. Эти голоса не будут учтены.

Браса отдала предпочтение списку "Для развития/За!"/"Прогрессивных" - там за него проголосовали 37,93%. На втором месте - "Новое Единство" - 23,46%, замыкает тройку лидеров Национальное объединение - Латвийское объединение регионов - 10,73%.

Избиратели, проживающие в Дарзини, чаще всего отдавали свои голоса за список "Для развития/За!"/"Прогрессивных" - 22,5%. За ним следует "Согласие" - 15,43%, на третьем - "Новое Единство" - 11,64%.

Жители Торнякалнса чаще всего отлавали свои голоса за "Для развития/За!"/"Прогрессивных" - 36,84%, "Новое Единство" - 18,87% и Национальное объединение - Латвийское объединение регионов - 11,32%.

В Дзирциемсе избиратели поддержали "Для развития/За!"/"Прогрессивных" - 27,74%, "Новое Единство" - 17,34% и "Согласие" - 13,25%.

Агенскалнс также выразил самую большую поддержку объединению "Для развития/За!"/"Прогрессивные", где за этот список проголосовали 34,37% избирателей. На втором месте "Новое Единство" - 20,46%, на третьем Национальное объединение - Латвийское объединение регионов - 10,7%.

Тейка и ее жители больше всего голосовали за список объединения "Для развития/За!"/"Прогрессивных" - 32,44%. На втором месте "Новое Единство" - 18,37%, на третьем - Национальное объединение - Латвийское объединение регионов - 11,83%.

Как следует из предварительных результатов, в Дарзциемсе победу одержал список "Согласия" - 23,12%. На втором месте - "Для развития/За!" /"Прогрессивные" - 20,91% и замыкает тройку "Новое Единство" - 11,05%.

Жители Межапарка чаще всего отдавали свои голоса за "Для развития/За!"/"Прогрессивных" - 32,37%, "Новое Единство" - 24,53% и Национальное объединение - Латвийское объединение регионов - 8,45%.

Петерсала и окрестности отдали свое предпочтение списку объединения "Для развития/За!"/"Прогрессивных" - 29,99%. Следом идут "Новое Единство" - 16,17% и "Согласие" - 14,09%.

Центр Риги поддержал "Для разития/За!"/"Прогрессивных" - 37,58%. За ними следует "Новое Единство" - 21,33% и Национальное объединение - Латвийское объединение регионов - 9,72%.

Московский форштадт отдал предпочтение партии "Согласие", где за список проголосовали 21,85% избирателей. На второй месте - "Для развития/За!"/"Прогрессивные" - 20,63%, на третьем - "Новое Единство" - 11,56%. Также много голосов получил и Русский союз Латвии - 9, 68%.

Вецмилгравис поддержал "Согласие" - там за список этой партии проголосовали 25,19% избирателей, за ним следует "Для развития/За!"/ "Прогрессивыне" - 18,06% и "Новое Единство" - 10,05%. Русский союз Латвии поддержали в этом районе 9,79% избирателей.

Как голосовала Югла? Согласно предварительным данным, свои голоса за "Для развития/За!"/"Прогрессивных" отдали 26,13%, за "Новое Единство" - 16,73%, за "Согласие" - 13,56%.

В Зиепниеккалнсе и его окрестнсотях больше всего поддержали список политического объединения "Для развития/За!"/"Прогрессивные" - 25,12%, за ним следует "Согласие" - 15,81% и "Новое Единство" - 15,75%.

В Даугавгриве больше всего голосов набрал список партии "Согласие" - 38,06%. За ним следует "Дла развития/За!"/"Прогрессивные" - 11,5% и Русский союз Латвии - 10,5%.

По предварительным данным, Яунциемс голосовал за список "Для развития/За!"/"Прогрессивных" - 27,98%, "Новое Единство" - 20,65% и Национальное объединение - Латвийское объединение регионов - 11,50%.

Жители Гризинькалнса и его окрестностей отдали свое предпочтение списку "Для развития/За!"/"Прогрессивных": там за него проголосовали 36,39% избирателей. На втором месте "Новое Единство" - 19,02%, на третьем - Национальное объединение - Латвийское объединение регионов - 11,57%.

Больше всего голосов избирательный список партии "Согласие" получил также в Болдерае и Плявниеках.

Лидером по поддержке избирателей в Иманте стало "Согласие",за ним следует "Для развития/За!"/"Прогрессивные" и "Новое Единство".

В Кенгарагсе каждый четвертый голос был отдан за "Согласие". На втором месте "Для развития/За!"/"Прогрессивные" - 18,56%, на третьем - "Новое Единство" - 10,92%. На четвертой позиции - Русский союз Латвии, получивший 8,69%.

Ильгюциемс поддержал "Для развития/За!"/"Прогрессивных", отдав за них 22,2% голосов. На втором месте - "Согласие" - 21,1%, на третьем - "Новое Единство" - 14,89%.

Жители Саркандаугавы отдали свое предпочтение "Согласию": за это политическое объединение проголосовали 24,17 избирателей. За ним следует "Для развития/За!"/"Прогрессивные" - 20,22% и "Новое Единство" - 10,4%.

В Чиекуркалнсе больше всего голосовали за политическое объединение "Для развития/За!"/"Прогрессивные", "Новое Единство" и Национальное объединение - Латвийское объединение регионов.

В Засулауксе избиратели чаще всего отдавали свои голоса за "Для разития/За!"/"Прогрессивных" - 26,42%, "Новое Единство" - 15,98% и "Согласие" - 15,14%.

В Межциемсе больше всего голосов отдали за "Развитие/За!"/"Прогрессивных" - 24,51%, на втором месте "Согласие" - 16,56%, на третьем месте "Новое Единство" - 14,93%.

В Золитуде больше всего голосов избиратели отдали за "Согласие" - 25,11%, за ним следует объединение "Развитию/За!"/"Прогрессивные" - 19,49% и замыкает тройку лидеров "Честь служить Риге" - 10,8%.

Подсчитаны голоса на 156 из 158 избирательных участков. Лидеры все те же: "Развитию/За!"/"Прогрессивные", "Согласие" и "Новое Единство".

На основании подсчета голосов на 148 из 156 избирательных участках можно сделать вывод, что в Рижскую думу проходят следующие партии и политические объединения: "Развитию/За!"/"Прогрессивные", "Согласие", "Новое Единство", Национальное объединение - Латвийское объединение регионов, "Честь служить Риге", а также Русский Союз Латвии и Новая Консервативная партия.

По мнению политолога Яниса Икстенса, низкая явка избирателей отчасти объясняется относительно слабой конкуренцией между политическими партиями.

ЦИК отмечает рекордно низкую явку избирателей. По предварительным данным, на избирательные участки явились лишь 40,58% рижан, имеющих право голоса.

По предварительным данным, в списке Национального объединения/Латвийского объединения регионов больше всего избиратели поддержали Эйнара Цилинскиса, Эдварда Смилтенса,Иеву Бранте,Иеву Силиню и Дайниса Лоциса.

Партию "Честь служить Риге" в думе следущего созыва будут представлять Олег Буров, Дайнис Турлайс, Юрис Радзевичс.

В списке Новой Консервативной партии больше всего "плюсов" у Линды Озолы, Яниса Озолса, Дависа Сталтса и Валтерса Бергса.

Лидерами списка "Новое Единство" по поддержке избирателей становятся Вилнис Кирсис, Интс Кюзис, Инесе Андерсоне,Олафс Пулкс, Дзинтра Гека-Васка, Лаурис Эренпрейс, Карлис Шадурскис и Угис Ротбергс.

В лидерах по "плюсам" в списке "Для развития/За!" и "Прогрессивных" на данный момент Мартиньш Стакис, Анете Екабсоне-Жогота, Мартиньш Коссович, Эдмундс Цепуритис, Антонина Ненашева.

В списке "Русского Союза Латвии" наибольшую поддержку избирателей получили Мирослав Митрофанов, Яков Плинер, Владимир Бузаев, а также Александр Кузмин.

В списке "Согласия" больше всего "плюсов" получили Константин Чекушин, Анна Владова, Андрис Морозовс, Эйжения Алдермане, Роман Межецкис, Михаил Каменецкий, Андрей Козлов и Раймонд Рубикс.

ЦИК обратился в Службу госбезопасности в связи с непроштампованными конвертами на 97-м избирательном участке, который располагался в Рижской классической гимназии.

У "Согласия" к 06.00 было 17,20% голосов, у "Нового Единства" - 15,05%. далее следует Национальное объединение и Латвийское объединение регионов - 9,61% и замыкает первую пятерку "Честь служить Риге" - 7,67%.

По итогам подсчета 90% голосов на выборах в РД лидирует список "Для развития/За!" и "Прогрессивных". За этот список на 143 участках проголосовали 26% избирателей.

Мы уходим на технический перерыв. За подсчетом голосов следите здесь, трансляция возобновится в воскресенье утром.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отвергла упреки, прозвучавшие в социальных сетях, о медленном подсчете голосов. «Работники ЦИК делают это настолько быстро, как это возможно».

Результаты выборов в Рижскую думу. Мы публикуем график, который основан на данных Центральной избирательной комиссии. Информация обновляются автоматически.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) начинает публиковать результаты выборов.

Меньше всего избирателей пришли на участки в Мангальсале (430 человек, 0,25%), Вецаки (848, 0,49%) и Яунциемсе (985, 0,57%). Подробнее читайте здесь.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш надеется, что новый созыв Рижской думы будет таким, чтобы правительство могло с ним сотрудничать, так как ранее это было "довольно сложно". "Надеюсь, что ситуация изменится. Хотя уже сейчас ясно, что Рижская дума будет довольно раздробленной, и партии должны быть готовы искать компромиссы и сотрудничать", - сказал Кариньш, пишет агентство LETA.

Лидер списка Национального объединения / ЛОР Эйнар Цилинскис заявил, что судя по результатам экзитполлов у рижан назрело желание сменить власть в городе. О том, каким может быть состав коалиции, говорить пока рано, но Цилинскис напомнил, что Национальное объединение / ЛОР провело две "красные линии" - оно не будет сотрудничать с "Согласием" и "Честь служить Риге".

Больше всего избирателей проголосовали в Пурвциемсе, центре и Зиепниеккалнсе, сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

Первый номер списка KPV LV Ральф Немиро отметил, что свою роль сыграл очень широкий выбор, перед которым оказался избиратель - в выборах участвовали 15 партий.

Логично, что мэром Риги станет представитель политической партии, которая выиграет на выборах. Но стоит подождать официальных результатов, отметил премьер-министр Кришьянис Кариньш («Новое Единство»).

Представитель партии Alternative Алексей Росликов заявил, что причиной низкой активности избирателей стали погодные условия, а также то, что русскоязычные рижане разочаровались в "Согласии" и Русском союзе Латвии. Росликов надеется, что Alternative будет представлена в думе, а если для преодоления 5-процентного барьера партии хватит нескольких сотен голосов, она может подать в суд в связи с недействительными бюллетенями в Рижской классической гимназии.

Низкая активность на выборах в Рижскую думу может быть связана с тем, что часть русскоязычных избирателей по тем или иным причинам решили не приходить на избирательные участки. Мы собрали мнение лидеров партийных списков. Подробнее читайте здесь.

По уточненным данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в выборах в Рижскую думу принял участие 171 591 избиратель или 40,6% имеющих право голоса жителей столицы.

RU">Ничего удивительного, что активность избирателей была низкая. Об этом свидетельствовали опросы, проведенные в предвыборный период. Но настолько низкая активность – неожиданность, отметил в интервью Латвийскому телевидению глава центра исследования общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш.

Низкая активность избирателей на выборах Рижской думы может быть связана с тем, что часть русскоговорящих рижан не пошла голосовать, сказал агентству LЕТА кандидат в мэры Риги от партии "Честь служить Риге" Олег Буров.

Не исключена возможность повторных выборов на избирательном участке в Рижской классической гимназии, если из-за непроштампованных конвертов с бюллетенями этот вопрос окажется в суде.

Низкая активность избирателей – катастрофа для латвийской политики, считает кандидат в мэры Риги от «Русского союза Латвии» Мирослав Митрофанов, добавив, что в соседних странах активность растет, а в Латвии – наоборот. Наблюдается разочарование происходящего в стране, а желания что-то менять нет.

Низкая активность избирателей на внеочередных выборах Рижской думы может быть связана с разочарованием избирателей «Согласия», отметил кандидат на должность мэра Риги от «Нового Единства» Вилнис Кирсис. От отметил, что на участках, где ранее голосовали за «Согласие», в этом году низкая активность.

Коалицию в Рижской думе должны сформировать партии прежней оппозиции, которые представлены в правительстве, но вначале следует дождаться официальных результаты выборов, сказал агентству LЕТА кандидат в мэры Риги от списка "Для развития/За!" и "Прогрессивных" Мартиньш Стакис.

Кандидаты в депутаты и их сторонники ждут первых итогов выборов, а портал Delfi показывает, как они проводят эту ночь. Фото и видео - здесь.

Кстати, об инциденте в Рижской классической гимназии. Директор этой школы Роман Алиев баллотируется в Рижскую думу по списку “Честь служить Риге“.

Политическая партия «Согласие» допускает, что в новом созыве Рижской думы может очутиться в оппозиции, говорится в распространенном партией пресс-релизе.

Латвийские спецслужбы и структуры, связанные с безопасностью, отмечают, что внеочередные выборы в Рижскую думу прошли без серьезных инцидентов. Однако некоторые проблемы и нарушения все же были зафиксированы. О том, какие именно нарушения выявлены, читайте здесь.

Во внеочередных выборах в Рижскую думу приняли участие 38,57% от всех избирателей, имеющих право голоса. Это самый низкий показатель на муниципальных выборах за последние 20 лет.

Выбранным в Рижскую думу депутатам будет крайне сложно прийти к общему знаменателю, прогнозирует бывший мэр Риги Нил Ушаков («Согласие»).

Служба государственной безопасности (СГБ) проверяет в целом 25 сигналов о возможных нарушениях в ходе выборов в Рижскую думу. Сигналы поступали как в период предвыборной агитации, так и в день выборов.

На избирательном участке №97, который находится в Рижской Классической гимназии, по неизвестным пока причинам части избирателей достались бюллетени в конвертах без штампа. Как сообщает LETA, это означает, что при подсчете данные бюллетени использовать нельзя, и закон требует признать их недействительными. По словам главы избирательной комиссии Риги Юриса Кокинса, речь идет о целой упаковке конвертов без штампа - примерно 300 экземплярах.

Женщина пришла на выборы в Риге, но ей сказали, что ее подпись уже стоит: полиция начала уголовное разбирательство. Подробнее - здесь.

Согласно результатам опроса на выходе из избирательных участков, на внеочередных выборах в Рижскую думу победу одержал блок "Развитие/За/Прогрессивные". В первую тройку вошли также "Согласие" и "Новое единство". Всего же пятипроцентный барьер преодолевают семь партий. Подробнее читайте здесь.

Все избирательные участки закрыты. Начинается подсчет голосов.

Активность избирателей на нынешних выборах ниже, чем на выборах 2017 года, когда к 20:00 проголосовали 235 446 или 55,20% избирателей, а на сей раз - только 38,57%.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начнет проверку случаев, когда в субботу, день выборов, в некоторых местах торговли по-прежнему были доступны издания, на обложках которых размещена политическая реклама партий "Новое Единство" и "Развитие/За!". По информации агентства LETA, речь идет о киосках Narvesen и журнале Rīgas Viļņi, а также издании Laimīgā programma, если речь идет о рекламе "Нового Единства", и журнале Kas Jauns, на обложке которого видна реклама "Развития/За!".

Как выяснило агентство LЕТА, пользователь социальной сети Twitter обратился к KNAB с просьбой обратить внимание на продажу в супермаркете русскоязычных изданий, на первой странице которых размещены фотографии политиков "Согласия" - Нила Ушакова, Яниса Урбановича и кандидата на пост мэра Риги Константина Чекушина - и надпись "За Согласие". KNAB ответил пользователю соцсети, что информация о возможном нарушении передана ответственным коллегам.

В общей сложности за три дня предварительного голосования и до 20:00 в день выборов в Рижскую думу проголосовали более 163 014 человек или 38,57% обладающих правом голоса жителей Риги, сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

Политолог Илга Крейтусе в эфире телеканала LTV7 подвергла критике слова президента Латвии Эгилса Левитса, который сегодня после посещения избирательного участка заявил, что "спустя долгое время в Риге будет стабильная власть с более четким видением развития города". По мнению политолога, это могло стать одной из причин низкой явки избирателей "Меня очень удивило высказывание президента, словно он уже знает исход выборов. Это не является положительным моментом, чтобы люди пошли на выборы", - пояснила она.

Государственная полиция констатировала факт нарушения режима самоизоляции: избиратель пришел на участок, чтобы проголосовать на выборах в Рижскую думу.

В ходе голосования на внеочередных выборах в Рижскую думу две женщины споткнулись и получили травмы, сообщили агентству LETA в Службе неотложной медицинской помощи. В первом случае женщина получила травму руки и была доставлена в стационар, во втором случае – травма оказалась незначительной, после оказания медицинской помощи пожилая дама была передана родственникам.

Служба госбезопасности проверила сигнал и не обнаружила ничего противозаконного. Выборы проходят без существенных инцидентов.

Социолог Арнис Кактиньш: низкая явка может принести пару сюрпризов. По его мнению, партии, у которых мало шансов преодолеть пятипроцентный барьер, могут быть приятно удивлены - низкая явка может привести их в думу, так как барьер становится "ниже".

Наглядная карта активности избирателей по районам Риги от агентства LETA:

Политолог Янис Икстенс в Twitter размышляет о том, что низкая явка на сегодняшних выборах может повредить рейтингу "Согласия". Проблемы могут возникнуть и у других партий. https://twitter.com/JanisIkstens/status/1299683723428929537 https://twitter.com/JanisIkstens/status/1299705557465600000

Многие делают выбор уже непосредственно на избирательном участке, утверждает агентство LETA, которое совместно с Рижским университетом Страдыня проводит сегодня экзитполлы. Результаты будут обнародованы после 22 часов, а первые официальные результаты с участков появятся ближе к часу ночи.

Политолог Янис Инкенс в разговоре с LETA говорит о том, что "Согласие" может потерять голоса своего электората: по его мнению, сторонники этой партии чувствуют растерянность и могут вообще проигнорировать выборы. При этом так называемые "латышские" партии по-прежнему могут рассчитывать на свой электорат.

Служба госбезопасности (СГБ) сегодня до 16 часов получила информацию о возможном противозаконном влиянии на избирателей, сейчас идет проверка полученной информации. В свою очередь Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в первой половине дня получило пять сообщений о возможных нарушениях закона о предвыборной агитации.

Кандидат в мэры Риги от "Нового Единства" Вилнис Кирсис. Фото LETA

Активность избирателей на этих выборах по-прежнему ниже, чем на выборах 2017 года. В то же время на выборах этого года наблюдалась более высокая активность во время предварительного голосования.

В общей сложности за три дня предварительного голосования и до 16:00 в день выборов в Рижскую думу проголосовали более 138 600 человек или 32,79% обладающих правом голоса жителей Риги, сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

По дебатам кандидатов в мэры Риги можно судить, что один из вариантов коалиции в Рижском самоуправлении схож с нынешней коалицией в Сейме, заявила лектор Рижского университета им. Страдиньша Иева Бикава. По ее словам, открытым остается вопрос о том, кто станет малыми партнерами коалиции - Новая консервативная партия или Союз "зеленых" и крестьян.

Перед выборами мы поговорили со всеми мэрами Риги (кроме Олега Бурова, который в этом году тоже баллотируется). Тут все: и лихие девяностые, и золотые мосты, и коррупционные скандалы. Найдите время, почитайте: https://rus.delfi.lv/meririgi/

Хотелось бы, чтобы явка избирателей на внеочередных выборах в Рижскую думу составила более 60%, однако ее достаточно трудно прогнозировать, заявила лектор Рижского университета им. Страдиньша Иева Бикава. Впрочем, она отметила, что сегодня ожидала большей активности избирателей.

Хотя в целом выборы проходят спокойно, организованно, а подавляющее большинство избирателей хорошо проинформированы о том, как должен проходить процесс, все же не обошлось без недоразумений. Сегодня ЦИК получает звонки от жителей, которые были задекларированы в Риге уже после 31 мая - эти люди не знали, что их не будет в списках избирателей. Дело в том, что, согласно законодательству, для получения права голоса на муниципальных выборах житель должен был быть задекларирован в Риге за как минимум 90 дней до выборов.

Возможностью сменить свой избирательный участок до 14:30 субботы воспользовались 12 848 обладающих правом голоса рижан, сообщает Центральная избирательная комиссия. Это примерно 10% от общего числа избирателей.

Несмотря на низкую активность избирателей в первые часы субботнего голосования, столь ранее начало процесса (с 7 утра) все же удобно для некоторых. "Первый избиратель пришёл ровно в 7 часов утра. Это был мужчина с удочками, наверное, собирался на рыбалку, но сначала он хотел сделать свой выбор. А уже потом ловить рыбу", — отметила Кития Чипане, глава Рижского 58-го избирательного участка.

Госполиция и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) на данный момент не зафиксировали нарушений в связи с агитацией или нарушений общественного порядка на выборах в Рижскую думу. При этом полиция провела несколько проверок в избирательных участках на основании полученной информации о возможных нарушениях.

Напоминание от Госполиции о том, куда обращаться в случае, если вы стали свидетелем подозрительных действий в ходе выборов. https://twitter.com/Valsts_policija/status/1299600183026737152?ref_src=twsrc%5Etfw

Наибольшее число избирателей до полудня проголосовало на участках в Пурвциемсе - 10 620 человек. Далее следует центральный район Риги, где на 11 участках в общей сложности проголосовали 7619 жителей, а также Зиепниеккалнс, где на девяти участках свои голоса отдали 7017 рижан.

Кандидат в мэры Риги от списка "Согласия" Константин Чекушин на избирательном участке. Фото LETA

Явка избирателей на внеочередных выборах в Рижскую думу, по обобщенным данным, до полудня была ниже, чем на предыдущих выборах в самоуправление в 2017 году, сообщает Центральная избирательная комиссия.

Забавно: LETA сообщает, что ряд избирателей, которые сегодня пришли голосовать в Болдерае, были удивлены, не увидев в списке экс-мэра Нила Ушакова. А некоторые и вовсе уверяли, что проголосовали за него.

По ситуации на 12:00 наиболее посещаемым избирательным участком в Риге являлся участок №38, расположенный в Гризинькалнской средней школе им. Гердера. Там проголосовало 315 жителей, что составляет 8,47% от общего числа обладающих правом голоса рижан, которые приписаны к данному участку.

Напоминаем, что сегодня избирательные участки работают с 7:00 до 22:00.

До полудня на выборах в Рижскую думу проголосовало 6,28% избирателей, за все время с начала предварительного голосования - 25,52%.

Последний (перед роспуском) РД мэр Олег Буров голосует в 49-й школе. Фото LETA

К 12 часам никаких проблем с проведением выборов не зафиксировано. СГБ получила сигнал о подкупе избирателей, проверила - и признала тревогу ложной. Полиция не обнаружила нарушений правил агитации.

В течение сегодняшнего дня интервьюеры анонимно опросят на выходе с избирательных участков более 2000 человек в разных районах Риги. На основании их ответов будут сформированы экзит-поллы - прогнозы на тему того, какими в результате могут оказаться официальные итоги выборов.

Узнаете этого человека? Фото LETA

Руководитель 38-го избирательного участка, расположенного в Рижской Гризинькалнской средней школе им. Гердера, Эдуард Харчук признал, что этим утром активность избирателей очень низкая. По его словам, низкая явка избирателей подтверждает то, что участки нет необходимости открывать в 7 часов утра.

На избирательном участке №99, размещенном в 80-й Рижской средней школе, зафиксированы случаи, когда избиратели отказываются надевать положенные правилами защитные маски. Об этом сообщает LETA со ссылкой на секретаря участка.

Президент Латвии Эгилс Левитс с супругой Андрой также проголосовал на выборах в Рижскую думу. Он признался, что в избирательной кабинке активно ставил плюсики и вычеркивал неугодных ему кандидатов. "Я проголосовал за тех, кто, на мой взгляд, были лучшими, хотя следует признать, что ни один список не является идеальным", - пояснил президент.

Напоминаем: чтобы ускорить процесс голосования, рекомендуется взять с собой на избирательный участок приглашение Управления по делам гражданства и миграции, которое содержит порядковый номер избирателя в списке участка!

Сегодня поток избирателей, скорее всего, будет равномерным, прогнозирует глава Рижской городской избирательной комиссии Юрис Кокинс. "Те, кто спешил, проголосовали заранее", - отметил он.

У кого самые высокие шансы на победу? Социологические опросы предрекают лидерство блоку "Развитие/За/Прогрессивные" и партии "Согласие". Политологи, однако, полагают, что дума будет раздробленной, и стабильная коалиция - как это было с блоком "Согласия" и "Честь служить Риге" - под большим вопросом. Скорее всего, нас ждет ожесточенный политический торг.

В Латвии выявлено шесть новых случаев заболевания Covid-19. Электронное голосование явно не было бы лишним. Однако Латвия отложила разработку системы онлайн-выборов как минимум на несколько лет. Две причины: опасения за безопасность и невозможность обеспечить полную конфиденциальность голосования. Так что голосовать придется лично. https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/glava-cik-s-ideej-ob-elektronnyh-vyborah-resheno-povremenit.d?id=52409489

Если у жителей есть информация о листовках, распространяемых в день выборов, о своевременно не убранной предвыборной рекламе или агитации избирателей на участках, ответственных граждан просят обратиться в Госполицию или полицию Рижского самоуправления.

В ходе предварительного голосования и за первые часы субботы наиболее популярными среди рижан стали избирательные участки в Пурвциемсе - на них отметились 8168 жителей. На втором месте - центр Риги, где на 11 участках проголосовали 6535 человек, и Зиепниеккалнс с 5196 проголосовавших.

Все новости о выборах в Рижскую думу собраны здесь: https://rus.delfi.lv/temi/vybory-v-rizhskuyu-dumu-2020/

По сравнению с предыдущими выборами в РД явка в первый час заметно ниже - в этом году 0,4% (1691 человек), в 2017 году - 1,04% (4426).

Впрочем, получить некоторое представление об итогах голосования можно будет сразу после 22 часов: в этот момент опубликуют данные экзитполлов.

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/vybory-v-rizhskuyu-dumu-chto-nuzhno-znat-izbiratelyu.d?id=52415529

Для начала техническая информация. Избирательные участки открыты до 22:00. Подсчет голосов, как всегда, будет идти всю ночь на с субботы на воскресенье, а предварительные результаты появятся после полуночи.

Избирательные участки открылись в 7 часов утра, и к 8.30 проголосовало 19,4% жителей Риги, имеющих право голоса. Почти все они голосовали заранее, в субботу за первый час на участки пришли 1700 человек (0,4%).

Здравствуйте! Сегодня в Риге большой день - внеочередные выборы в думу. Портал Delfi будет вести текстовый онлайн, с помощью которого вы сможете следить за развитием событий.