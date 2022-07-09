Выборы в Сейм: известны лидеры кандидатских списков "Развитию/За!"

Лидерами кандидатских списков объединения партий "Развитию/За!" на выборах Сейма будут председатель парламентской комиссии по европейским делам Мария Голубева, министр обороны Артис Пабрикс, министр охраны среды и регионального развития Артур Томс Плешс, министр внутренних дел Кристап Эклонс и руководитель фракции "Развитию/За!" в Сейме Юрис Пуце.

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В список кандидатов по Рижскому избирательному округу включены 39 человек, а лидером является бывший министр внутренних дел, член правления партии "Движение "За!"" Мария Голубева. Под вторым номером в списке будет баллотироваться министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

В Видземском избирательном округе список объединения возглавит министр обороны Артис Пабрикс, а под вторым номером будет баллотироваться советник президента Иева Ильвеса.

В Земгале список объединения возглавит министр охраны среды и регионального развития Артур Томс Плешс, а под вторым номером будет баллотироваться депутат Сейма Вячеслав Домбровский.

В Курземском избирательном округе под первым номером будет баллотироваться министр внутренних дел Кристап Эклонс, под вторым — депутат Лиепайской думы Даце Блуке.

В Латгальском избирательном округе список "Развитию/За!" возглавит Юрис Пуце, а под вторым номером будет баллотироваться депутат Даугавпилсской городской думы Янис Лачплесис.

Выборы в 14-й Сейм состоятся 1 октября.