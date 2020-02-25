Выдача Мисане Латвии должна состояться до 4 марта

Генеральная прокуратура Латвии получила от компетентных органов Дании информацию о выдаче Кристины Мисане для уголовного преследования, и фактическая выдача женщины Латвии должна состояться до 4 марта, сообщили в прокуратуре.

Эта информация была передана также прокурору прокуратуры Рижского судебного округа, который ведет досудебный уголовный процесс по делу, в рамках которого Мисане признана подозреваемой и к ней применена мера пресечения - арест.

Как сообщалось, Мисане с конца 2018 года находится под арестом в Дании.

Гражданка Латвии в 2011 году познакомилась с гражданином Южно-Африканской Республики (ЮАР), и через четыре года отношений у них родилась дочь. Однако между родителями начались конфликты, и мужчина в одностороннем порядке решил прекратить отношения. По утверждениям Мисане, он жестоко обращался с ней, дочкой и старшим сыном.

Опасаясь за свою безопасность и безопасность детей, Мисане в 2018 году вернулась в Латвию. В декабре 2018 года она отправилась с рабочей поездкой через Копенгаген в Мозамбик, но была задержана в датском аэропорту, так как находилась в розыске Интерпола по запросу ЮАР за похищение ребенка.

Дания собиралась выдать Мисане ЮАР, однако в последний момент Генеральная прокуратура Латвии после получения новых доказательств выдала европейский ордер на арест Мисане и направила компетентному учреждению Дании требование выдать женщину Латвии, где она признана подозреваемой в уклонении от решения суда об опеке, уходе и праве общения с ребенком, подделке документа и использовании поддельного документа, а также незаконных действиях с финансовыми инструментами и платежными средствами.

Чтобы добиться выдачи женщины Латвии, а не ЮАР, представители Мисане передали латвийским правоохранительным органам ее собственноручно написанное чистосердечное признание.