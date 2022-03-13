Выделено 14 тысяч евро на организацию лагеря изучения латышского языка в Ирландии
Foto: LETA

Министерство образования и науки выделило Латвийскому национальному совету Ирландии 14 277 евро на финансирование лагеря латышского языка в Ирландии.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Получив финансирование, Латвийский национальный совет Ирландии должен до 17 апреля разработать учебную программу для лагеря изучения латышского языка. Учебная программа должна быть основана на руководящих принципах учебной программы для диаспоры, разработанных Национальным центром образовательных материалов. Кроме того, в учебную программу должны быть включены уроки латышской культуры и истории.

С 18 по 23 апреля совет будет проводить молодежный лагерь латышского языка для детей латышской диаспоры в Ирландии.

Помимо занятий должны быть предусмотрены досуговые мероприятия — утренний кросс, футбол, бадминтон, народный мяч и баскетбол.

Лагерь будет открыт для 20 подростков в возрасте от 13 до 17 лет, проживающих в Ирландии.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя