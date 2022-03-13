Выделено 14 тысяч евро на организацию лагеря изучения латышского языка в Ирландии

Министерство образования и науки выделило Латвийскому национальному совету Ирландии 14 277 евро на финансирование лагеря латышского языка в Ирландии.

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Получив финансирование, Латвийский национальный совет Ирландии должен до 17 апреля разработать учебную программу для лагеря изучения латышского языка. Учебная программа должна быть основана на руководящих принципах учебной программы для диаспоры, разработанных Национальным центром образовательных материалов. Кроме того, в учебную программу должны быть включены уроки латышской культуры и истории.

С 18 по 23 апреля совет будет проводить молодежный лагерь латышского языка для детей латышской диаспоры в Ирландии.

Помимо занятий должны быть предусмотрены досуговые мероприятия — утренний кросс, футбол, бадминтон, народный мяч и баскетбол.

Лагерь будет открыт для 20 подростков в возрасте от 13 до 17 лет, проживающих в Ирландии.