Выдворение нелегальных мигрантов. Соблюдает ли Латвия права человека?

Латвия, приняв жесткое решение не впускать в страну нелегальных мигрантов — фактически выставлять их обратно в Беларусь, а также не давать им возможности подать прошения о предоставлении статуса беженца — рискует войти в противоречие с Европейской конвенцией по правам человека.

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10 августа Кабинет министров, напомним, объявил режим чрезвычайной ситуации в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и городе Даугавпилс. Пограничникам разрешено использовать физическую силу и специальные средства, чтобы незамедлительно возвращать в Беларусь людей, незаконно перешедших государственную границу. Также было принято решение и о том, что на территории, где действует режим чрезвычайной ситуации, структурные подразделения Государственной пограничной службы и другие учреждения не будут принимать от таких незваных гостей заявления о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса.

Прошения должны быть рассмотрены



Сегодня "Согласие" распространило заявление, в котором говорится, что Латвия — как демократическое государство — должно выполнять свои обязательства в сфере прав человека. В том числе — принимать и рассматривать заявления от тех, кто просит убежища. По словам депутата Сейма от "Согласия" Бориса Цилевича, в подобных ситуациях могут применяться ускоренные процедуры — решения допускается принимать в течение трех дней.

Также "Согласие" указывает на то, что 3-я статья Европейской конвенции по правам человека, запрещающую пытки, жестокое или унижающее достоинство обращение (особенно, когда речь идет о женщинах и детях). 10 августа в соцсетях и масс-медиа было распространено видео, запечатлевшее нелегальных мигрантов на территории Латвии — среди них была молодая мать с грудным ребенком, несколько детей.

"С точки зрения Европейской конвенции о правах человека право на убежище как таковое не гарантируется", — признает, в свою очередь, юрист, советник фракции "Зеленых"/ Европейского свободного альянса в Европарламенте Алексей Димитров: "Однако, как только человек попадает под латвийскую юрисдикцию (а это может произойти, даже если это лицо еще не находится физически на территории Латвии), Латвия обязана предотвратить нарушение 3-й статьи конвенции. Нарушением может считаться ситуация, когда прошение о предоставлении убежища не рассмотрено должным образом".

По словам Димитрова, отказ принимать прошения противоречит и 2-му пункту 6-й статьи Директивы ЕС, оговаривающей процедуры предоставления убежища: в документе сказано, что должна быть предоставлена реальная возможность подать соответствующее заявление. По словам Димитрова, в суде Европейского союза уже рассматривалось дело "Еврокомиссия против Венгрии". Еврокомиссия указала официальному Будапешту на то, что в 2015 году государство не предоставила нелегальным мигрантам возможность подать заявление на границе. Латвия, отметил Димитров, вообще запретив прием прошений на всей территории действия чрезвычайного положения, а не только на границе, приняла даже более жесткое решение, чем в свое время Венгрия.

Чем может грозить Латвии отказ принимать заявления от потенциальных беженцев? По мнению Димитрова — возможно, "делом от Еврокомиссии в Суде ЕС, а также проигрышем индивидуальных дел от потенциальных беженцев — и в латвийских судах, и в Европейском суде по правам человека".

4-й протокол Европейской конвенции о правах человека, в свою очередь, оговаривает запрет на коллективную высылку из страны лиц, незаконно перешедших границу. Высылка признается, по словам Димитрова, коллективной, если во внимание не было принято во внимание положение конкретного человека (например, не желает ли человек подать заявление о предоставлении убежища).

"Европейское законодательство разрешает высылать из страны тех, кто незаконно пересекает границу. Однако речь идет о том, что нужна ясная процедура отделения тех, кто нуждается в убежище от тех, кто подлежит высылке", — подчеркнул Алексей Димитров.

Ответственность переложена на пограничников

Фактически официальная позиция Латвии, проистекающая из решения правительства, такова : если человек прибыл в Латвию после объявления чрезвычайного ситуации, он не имеет права ходатайствовать о предоставлении убежища в ЕС на части территории страны (три края и Даугавпилс). Аналогично, если человек человек задержан за нелегальное пересечение границы, то его можно выслать из страны ранее, чем он запросит убежище.

По неофициальной информации, на закрытом заседании правительства вчера разгорелись горячие дискуссии, насколько подобное решение соответствует законодательству ЕС. И хотя победил радикальный подход, сегодня в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения министр внутренних дел Мария Голубева (АР!) все же заверила, что Латвия будет соблюдать все правила и требования, касающиеся соблюдения прав лиц, задержанных за незаконное пересечение границы — в том числе, обеспечивая размещение.

По словам Димитрова, фактически это означает следующее: с одной стороны, правительство позволило пограничникам применять силу и даже запретило принимать прошения о предоставлении убежища, с другой стороны, опасаясь последствий своего же распоряжения, все же подстраховывается, переложив на простых пограничников ответственность и право решать, выдворить ли немедленно конкретного нарушителя границы.

"Если это взрослый здоровый человек и нет никаких признаков того, что его преследуют, то я думаю, что это относительно более быстрое решение", — сказала в эфире Мария Голубева.

Министр внутренних дел также призвала не торопиться с прогнозами о необходимости возведения лагерей для беженцев, поскольку пока число задержанных нарушителей границы не так велико, чтобы было необходимо создавать такие лагеря.

В свою очередь, премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") заявил в интервью программе "900 секунд" телеканала TV3, что Латвия и другие страны ЕС должны показать белорусскому режиму, что отправка иммигрантов через границу в ЕС бесполезна. Глава правительства расценивает приток нелегальных мигрантов сначала в Литву, а затем в Латвию как элемент гибридной войны, которую Беларусь ведет против Европейского Союза.