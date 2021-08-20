Выездная вакцинация от Covid-19 в конце этой недели пройдет в шести самоуправлениях
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На этой неделе выездная вакцинация от Covid-19 пройдет в шести местах Латвии — в Екабпилсе, Даугавпилсе, Балви, Прейли, Кекаве и Царникаве.

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Выездная вакцинация проводится без предварительной записи, и в ее организации участвуют местные органы власти, поставщики услуг вакцинации и армия.

В субботу, 21 августа, выездная вакцинация состоится во время праздника города, на Екабпилсской ярмарке, около магазина строительных материалов "Depo", в городском сквере в Балви, на улице Тиргус, на Даугавпилсском рынке на улице Ригас, в городском парке Прейли и на Царникавском фестивале миноги на улице Стацияс.

В воскресенье, 22 августа, выездная вакцинация пройдет на празднике Кекавского края в Jaunu ideju centrs.

Для вакцинации на ярмарках и мероприятиях в основном используется вакцина Pfizer/BioNTech. На вакцинацию необходимо взять с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт или ID-карту) и прививочный паспорт (если есть). На вакцинацию желательно прийти в одежде, позволяющей легко оголить плечо.

Подросткам от 12 до 13 лет во время вакцинации необходимо присутствие матери или отца (или другого законного представителя), а также следующие документы: для законного представителя — паспорт или удостоверение личности, а также документ на самого ребенка (отметка в паспорте, паспорт или свидетельство о рождении и т.д.).

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