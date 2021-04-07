Выпускники вузов в Латвии зарабатывают на 30% выше, чем в среднем по стране
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Годовой доход выпускников вузов на 30% выше, чем в среднем по стране, свидетельствуют данные мониторинга Министерства образования и науки (МОН).

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Согласно полученным результатам, среднестатистический работник в Латвии получает 12 912 евро в год, в то время как годовой доход выпускников вузов составляет 16 774 евро, а на второй год после окончания учебы — 17 662 евро, что на 37% больше среднестатистического показателя. Больше всего зарабатывают выпускники вузов, работающие в сельскохозяйственном секторе, далее следуют естественные науки, математика, социальные и коммерческие науки и инженерные науки. Самый низкий доход на рынке труда среди выпускников по гуманитарным и художественным специальностями — в среднем 11 509 евро в год.

По словам представителя МОН Дианы Лайпниеце, чем более целенаправленно студент выбирает учебную программу, тем реже он бросает учебу, а на рынке труда оказывается в лучшей позиции. В целом выпускники вузов лучше трудоустроены, чем остальные жители страны. 80% выпускников работают на высококвалифицированных должностях, например, руководителями, старшими специалистами или специалистами.

Лайпниеце отметила, что большое количество выпускников вузов заканчивают программы по общественным наукам и юриспруденции, и в в будущем может наблюдаться перепроизводство специалистов этих профессий, а в области естественных, инженерных и наук и математики может возникнуть нехватка. В то же время данные мониторинга показывают, что растет интерес молодежи к информационным технологиям. Об этом свидетельствует рост числа студентов по данной специальности, хотя их общее количество пока недостаточно.

Вторая по популярности группа в высшем образовании — здравоохранение и социальное обеспечение, за ней следуют инженерные науки, производство и строительство, образование и услуги. Меньше всего студенты интересуются естественными науками, математикой и информационными технологиями, сельским хозяйством.

По данным мониторинга, самая высокая занятость наблюдается среди выпускников программ здравоохранения и социального обеспечения, далее следуют выпускники программ образования, сельского хозяйства, машиностроения, производства и строительства. В свою очередь самая низкая занятость среди выпускников гуманитарных и художественных специальностей.

Самая высокая занятость — у выпускников Латвийской национальной академии обороны. Далее следуют выпускники государственных высших учебных заведений — Рижского университета им. Страдиньша, Латвийской музыкальной академии, Латвийской морской академии, Банковской высшей школы и Латвийского университета. Самые низкие результаты при трудоустройстве показывают выпускники Латвийской академии культуры и Латвийской художественной академии. Среди частных вузов первые места по трудоустройству занимают Рижская высшая школа экономики и Рижская высшая юридическая школа.

Как отмечает МОН, полученные данные являются ценным источником информации для абитуриентов, чтобы понять перспективы карьеры и дохода, выбрать область обучения и конкретный университет.

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LETA

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LETA
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