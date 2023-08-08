Вырос рейтинг "Нового Единства" и СЗК, популярность теряют "Прогрессивные" и партия Шлесерса

В июле лидерские позиции сохранило объединение партий "Новое Единство", за которое были готовы голосовать 12,6% жителей и, по сравнению с предыдущим месяцем, партия имеет небольшой рост популярности, свидетельствуют партийные рейтинги SKDS, составленные по заказу Латвийского телевидения.

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На втором месте в июле оказался Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) — ему бы отдали свой голос 8% респондентов. Таким образом, партия также пережила рост рейтинга за последний месяц.

Падение наблюдается у оказавшихся на третьем месте "Прогрессивных" — если в июне за политическую силы были готовы проголосовать 9% респондентов, то в июле этот показатель составил 7,9%.

Партия "Латвия на первом месте" скатилась со второго места на четвертое. В июле за эту политическую силу были готовы проголосовать 7,4% опрошенных — это падение с 10% в первый месяц лета.

Рейтинг упал и у Национального объединения — в июле партия могла бы рассчитывать на поддержку в 5,3%. За Нацблоком идет партия "Стабильность!" с 5,1%. Рейтинг "Объединенного списка" в июле скатился до 4,6% голосов, рейтинг партии "Согласие" также ниже прежнего — всего 3,6% респондентов проголосовали бы за эту политическую силу.

В свою очередь, за "Par" проголосовали бы 1,7% опрошенных, за "Суверенную власть" — 1,5%, столько же отдали бы свои голоса за "Консервативных", а за Latvijas attīstībai — 1,3%. Pamats LV, в которую входит Русский союз Латвии, имеет поддержку в 1,1%, а "Платформа 21" — 0,3%.

Увеличилось количество респондентов, признавшихся, что не будут участвовать в выборах, а также доля тех, кто не знает, за кого голосовать. Таких больше трети опрошенных.

Если бы выборы в Сейм состоялись в июле, пятипроцентный барьер преодолели бы семь политических сил. "Новое Единство" стало бы лидером, второе место заняли бы "Прогрессивные", а СЗК и "Латвия на первом месте" — третье и четвертое. В Сейм также могли бы попасть Нацблок, "Стабильность!" и "Объединенный список".