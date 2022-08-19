С понедельника по четверг включительно Служба неотложная медицинской помощи доставляла в больницы жителей с серьезными симптомами перегрева. Согласно прогнозам погоды, на следующей неделе жара продолжится, медики призывают всех беречь себя и близких.

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И в понедельник, и во вторник госпитализированы были по 9 человек с симптомами перегрева. В среду в больницы доставили 15 человек, и среди них много детей. В четверг стационарная помощь понадобилась 13 пациентам.

В целом Служба неотложной медицинской помощи оценивает количество вызывов как не очень большое. Во многих ситуациях под влиянием жары обострились хронические болезни: например, возникали подозрения на инсульт. В таких случаях пациентов отвозили в больницы, поскольку были необходимы дополнительные обследования.

Медики отмечают, что среди госпитализированных были те, кто в жару трудился физически под открытым небом — чинил крышу или проводил садовые работы. В больницы отправлялись и любители спортивных тренировок на солнце.

Пожилые люди были вынуждены вызывать "Скорую" потому, что неверно спланировали день: занимались активной деятельностью в самые жаркие часы. В такую погоду активность лучше перенести на ранее утро. В некоторых случаях пожилые люди одевались в жару неподобающе — в слишком теплую одежду, отмечают также медики.

Во многих случаях люди, которые понадобилась помощь, признавались, что пили мало жидкости и очень долго, иногда весь день, находились под лучами солнца.

Однако, по словам врачей, перегреться можно и находясь в непроветренном, жарком, душном помещении, в общественном транспорте или автомобиле. В четверг было зафиксировано 5 вызовов на случаи с перегревом в транспорте без кондиционера — как общественном, так и частном.

Медики рассказали о конкретном случае: водитель вышел из раскаленной машины без кондиционера, и сделав несколько шагов, потерял сознание. Это заметили прохожие и вызвали помощь.

В среду помощь медиков во многих случаях понадобилась детям. Самому юному пациенту было всего два месяца. В жару малыш стал вялым и апатичным. В остальных случаях перегрелись дети в возрасте от 2 до 7 лет, чаще всего они весь день провели на улице без головного убора.

Медики отмечают, что если в понедельник и вторник с симптомами перегрева госпитализировали чаще взрослых, то в среду и четверг среди пациентов стало больше детей.

Что делать в случае перегрева?



Служба неотложной медицинской помощи напоминает, что в случае перегрева человека необходимо переместить в темное и прохладное место. Человек должен находиться в позе полулежа, с него необходимо снять всю теплую и сдавливающую одежду, наложить прохладные влажные компрессы на лоб, грудь или ополоснуть лоб, шею и грудь. Постепенно нужно добиться, чтобы человек выпил много воды.

Если такие меры не помогают или же слабость выражена очень явно, особенно, если стремительно повышается температура тела, появились рвота, нарушения сознания, судороги, необходимо вызывать "Скорую".

В случае возникновения проблем со здоровьем можно также позвонить на телефон для консультаций семейных врачей — 66 086 001. В рабочие дни можно звонить с 17.00 до 8.00, в выходные и праздники — круглосуточно.

Как уберечь себя?



Поскольку, по прогнозам синоптиков, жара продлится и на следующей неделе, то напоминаем рекомендации медиков:

