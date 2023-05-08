"Вышел звать домой, а ее нет". Отец семилетней Юстине вспоминает вечер, когда пропала дочь

"Вышел звать домой, а ее нет", - рассказал журналистам Латвийского телевидения отец пропавшей семилетней Юстине Владимир Рейников. Девочка пропала 5 мая, и ее поиски продолжаются до сих пор.

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Мужчина рассказал, что дочь вышла во двор поиграть. Он посмотрел, как она идет к песочнице, и вернулся домой.

Через час отец увидел, что ребенка во дворе нет. Играть одной в песочнице девочке разрешалось и раньше, никаких проблем не возникало. Все дети в семье предупреждены - со двора ни шагу. "Посмотрел вокруг дома — нет. Тогда пошел в сторону детского сада, там качели и другие вещи, которые могли бы заинтересовать ребенка, но и там ее не было", - вспоминает отец.

По пути мужчина встретил соседку, спросил, не видела ли она Юстине - нет. Постепенно к поискам подключились и другие люди.

Около девяти часов вечера стало понятно - без помощи полиции не обойтись. Тогда были объявлены официальные поиски.

По словам мужчины, прозвучавшая информация относительно его дочери не совсем корректна. У девочки действительно имеются проблемы со здоровьем - она говорит невнятно и очень тихо. Она точно услышала бы крики искателей.

"Семья не считается неблагополучной, однако в поле зрения Сиротского суда попадала", - рассказала руководитель управления Наутренского объединения Ливия Плавинска.

Представители Сиротского суда посетили семью, потому что биологическая мать Юстине писала претензии, что отец отдает ребенка бабушке и сам за ним не смотрит. Однако Сиротский суд констатировал, что все в порядке. Девочка была веселая, открытая. "Мы ничего плохого не можем сказать в этом плане", - отметила Плавинска.

Как сообщалось, поиски Юстине Рейниковой, пропавшей 5 мая в Роговке, велись и минувшей ночью, но они не увенчались успехом. Государственная полиция сейчас разрабатывает новую тактику поиска. Поисковые операции не прекращаются. К поискам привлечены волонтеры и сотрудники Пограничной службы.

Семилетняя Юстине Рейникова была одета в короткую розовую куртку, белый свитер, черные джинсовые брюки и туфли из черной ткани. Ее рост 124 сантиметра, светлые волосы до плеч. Полиция по-прежнему призывает всех, у кого есть информация, которая может помочь найти девочку, немедленно звонить по телефону 67006734 или 110.