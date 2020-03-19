Вышло последнее "Латвийское время": ПБК прекращает выпуск собственных передач

19 марта — последний день, когда Первый Балтийский канал (ПБК) выпускал собственные программы. Теперь канал будет только ретранслировать чужой продукт.

"На данный момент Первый Балтийский канал поставлен в рамки, когда производство собственной продукции невозможно", — говорится в обращении редакции ПБК. Холдинг Baltijas Mediju Alianse, которому принадлежит ПБК, заявляет, что причина — "непропроциональное экономическое давление со стороны государственных и правоохранительных органов.

Кроме "Латвийского времени", останавливается производство авторских передач "За кадром", "Пять копеек" и ежедневной информационной программы "Новости Эстонии", выходящей на территории Эстонии.

Журналисты попрощались со зрителями небольшой видеонарезкой.

Передача "Латвийское время" — самая популярная среди русскоязычных жителей Латвии информационная программа. Она выходила в эфир с 2004 года. В 2019 году аудитория среднестатистического выпуска новостей ПБК достигала 96 000 зрителей. В Службе новостей телеканала работало 33 человека.

Холдинг Baltijas Mediju Alianse является крупным работодателем и налогоплательщиком Латвии. В 2019 году он заплатил в государственную казну Латвии более 3,8 миллиона евро в виде налогов.