Высказывания депутата Иесалниекса попали в поле зрения спецслужб

В Латвии два общества — латыши и оккупанты. С таким заявлением с трибуны Сейма выступил депутат от Национального объединения Янис Иесалниекс. Его пламенная речь вызвала большой резонанс в обществе. Можно ли считать высказывания депутата разжиганием межнациональной ненависти, или же это выражение личного мнения — возможно, скоро оценит Комиссия Сейма по этике. Осведомлена о них и Служба госбезопасности, пишет портал Rus.Lsm.lv.

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"Я примерно с пяти лет выучил, что в Латвии два общества: есть наши латыши и есть оккупанты. Я надеюсь, что однажды все дети в Латвии смогут вырасти в такой же среде, как Алдис Гобземс (политик родом из Кулдиги. — Прим. Rus.LSM.lv) — где 95% латышей. Пока оккупанты будут ходить по нашей земле и благословлять свои okupekļi, наши дети будут жить в ненависти. Я не хочу желать этого нашим детям", — это депутат Иесалниекс произнес на заседании парламента 26 мая.

Эмоциональная речь депутат от Национального объединения Яниса Иесалниекса вызвала большой резонанс в социальных сетях. Многие выразили недоумение по поводу того, что нелатышская часть общества в Латвии, оказывается, является оккупантами. По мнению главы Латвийского центра по правам человека Анхелики Каменской, заявления депутата однозначно не способствуют сплоченности и приумножают нетерпимость.

В свою очередь, политолог Юрис Розенвалдс заявил, что речь депутата не основана на исторических фактах: "Даже во времена Карлиса Ульманиса, которого так почитает Национальное объединение, и не случайно у них 15 мая вызывает особые чувства… Так вот: даже в это время удельный вес латышей не превышал в соответствии с результатами переписи 1935 года 75%. А доля русских, которых так не любит господин Иесалниекс, стабильно держалась на уровне 10%. В довоенной Латвии найти место, где было бы 95% только чистокровных латышей, господину Иесалниексу и в 1935 году было бы довольно трудно".

По словам Розенвалдса, у каждого политика есть свой профиль. Профиль депутата Иесалниекса — это ненависть.

Глава комиссии Сейма по этике Янина Курсите-Пакуле — в одной партии с Иесалниексом. Она в пятницу не нашла времени, чтобы прокомментировать Rus.LSM.lv речь коллеги.

В Латвии разжигание вражды и ненависти по признакам расовой, этнической и национальной принадлежности запрещено законом. Расследованием преступлений по статье 78-й Уголовного кодекса занимается Служба госбезопасности. Там Латвийскому телевидению заявили, что в курсе о речи депутата от Национального объединения, которая вызвала столь большой резонанс. Однако комментариев пока не будет.